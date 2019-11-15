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Из-за морозов в Новосибирске выросли цены на поездки в такси

Вечером в городе столбик термометра опустился ниже -20 градусов

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Из-за морозов сервис ввёл повышающий коэффициент

Из-за морозов сервис ввёл повышающий коэффициент

Вечером в пятницу, 15 ноября, температура воздуха в Новосибирске понизилась ниже -20 градусов по Цельсию. В редакцию обратились читатели НГС, которые сообщили, что стоимость поездки в такси резко возросла.

«Обычно я уезжаю из центра на левый берег за 200 рублей. А сегодня приложение мне предлагает ехать за 347. Почти в два раза цена поднялась! А тут ехать всего 6 минут», — написала читательница.

В пресс-службе сервися «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС пояснили, что такая ситуация считаетс абсолютно нормальной.

«Вероятно, связано с морозами. Повышающий коэффициент включается в алгоритме в ситуациях повышенного спроса. Плохие погодные условия, — дождь, снег, мороз, — это как раз классика жанра. С чем это связано? В такой ситуации люди чаще начинают заказывать машины, потому что они хотят доехать с комфортом. И если всё останется, по прежнему, то машины на линии быстро закончатся, все разъедутся. В такой ситуации мы вводим повышающий коэффициент для того, чтобы смогли уехать те, кому это категорически необходимо. Когда цена чать выше, те, кому это [поездка на такси] необязательно, они отказываются от поездки. Зато остаются на линии машины, на которых могут уехать люди, например, всегда есть те, кто пожилых родителей везёт, приболевшего ребёнка или срочно опаздывает в аэропорт. Соответственно у них таким образом есть возможность заказать машину и уехать», — рассказала пресс-секретарь сервиса Наталья Рожкова.

Она также пояснила, что водителей также оповещают о точке, где спрос повышен. Водителей становится больше, и постепенно повышающий коэффициент исчезает.

«Это схема, которая действует всегда, в любой ситуации. То есть ничего нового не произошло», — добавила Наталья Рожкова.

Ранее синоптики говорили о том, что к концу недели в Новосибирск придёт похолодание до -30 градусов. Однако уже в ближайшие выходные жителей города ждёт резкий перепад температур.  Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (9)

elka
15 ноя 2019 в 21:21
+2 −3

еду на такси всегда!;)об оплате всего можно договорится..::))даже если дома кашелек забыла!::;)

водитель камаза
15 ноя 2019 в 21:31
+1 −3

пользуюсь Лидером,или Везёт,как там по новому,но не раз убедился,самое стабильное такси....

15 ноя 2019 в 21:24
+2 −2

Азохенвей! Морозыу них. -25 - это морозы? Не смешите мои пейсы. Просто таксистам захотелось срубить побольше. Только и всего.