Из-за морозов в Новосибирске выросли цены на поездки в такси

Из-за морозов сервис ввёл повышающий коэффициент Фото: архив НГС

Вечером в пятницу, 15 ноября, температура воздуха в Новосибирске понизилась ниже -20 градусов по Цельсию. В редакцию обратились читатели НГС, которые сообщили, что стоимость поездки в такси резко возросла. «Обычно я уезжаю из центра на левый берег за 200 рублей. А сегодня приложение мне предлагает ехать за 347. Почти в два раза цена поднялась! А тут ехать всего 6 минут», — написала читательница. В пресс-службе сервися «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС пояснили, что такая ситуация считаетс абсолютно нормальной.

«Вероятно, связано с морозами. Повышающий коэффициент включается в алгоритме в ситуациях повышенного спроса. Плохие погодные условия, — дождь, снег, мороз, — это как раз классика жанра. С чем это связано? В такой ситуации люди чаще начинают заказывать машины, потому что они хотят доехать с комфортом. И если всё останется, по прежнему, то машины на линии быстро закончатся, все разъедутся. В такой ситуации мы вводим повышающий коэффициент для того, чтобы смогли уехать те, кому это категорически необходимо. Когда цена чать выше, те, кому это [поездка на такси] необязательно, они отказываются от поездки. Зато остаются на линии машины, на которых могут уехать люди, например, всегда есть те, кто пожилых родителей везёт, приболевшего ребёнка или срочно опаздывает в аэропорт. Соответственно у них таким образом есть возможность заказать машину и уехать», — рассказала пресс-секретарь сервиса Наталья Рожкова. Она также пояснила, что водителей также оповещают о точке, где спрос повышен. Водителей становится больше, и постепенно повышающий коэффициент исчезает.