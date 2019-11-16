В региональном исполкоме ОНФ прокомментировали жестокое избиение члена их штаба Андрея Радаева

В новосибирском ОНФ заявили, что избиение члена их регионального штаба с деятельностью ОНФ вряд ли связано

— Он не вёл какую-то протестную повестку, поэтому я не связываю этот инцидент с деятельностью именно ОНФ. Мы ждём, когда разберутся правоохранительные органы. ОНФ не занимается вопросами точечной застройки военного городка. У нас по военному городку был вопрос о передаче земель из Минобороны в муниципалитет и сохранение объектов культурного наследия, которые находятся на территории военного городка. Если бы он (Андрей Радаев. — Прим. ред .) был только членом штаба ОНФ, тогда бы мы искали причины… Сейчас мы находимся в такой же ситуации, как и остальные: анализируем всё и вся, что могло привести к нападению, — сообщила Светлана Заикина.

Экспертное совещание по теме «Жильё и городская среда», которое прошло 14 ноября в исполкоме ОНФ и где планировал выступить Андрей Радаев, как он сам ранее рассказал корреспонденту НГС, было рядовым рабочим мероприятием.



Проект освоения военного городка, в котором не предполагалась жилая застройка, как уточнила Светлана Заикина, Андрей Радаев готовил без привлечения ОНФ.



Андрей Радаев — президент Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири, член регионального штаба ОНФ — был жестоко избит 12 ноября неподалеку от делового центра «Техноком». 15 ноября полиция завела уголовное дело по факту избиения общественника.

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