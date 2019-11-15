«Затолкали ребёнка в квартиру и вошли следом»: мать пострадавшего мальчика рассказала подробности преступления

Случаи с кражей и попыткой кражи произошли на улице Петухова Фото: Ольга Бурлакова / НГС, vk.com/matryoshkin_dvor

Жительница улицы Петухова в Кировском районе Новосибирска рассказала НГС о том, как незнакомки обманули её 11-летнего сына ради того, чтобы попасть в квартиру. НГС разыскал автора поста о попытке квартирной кражи, который накануне был размещён в паблике «Типичный ЖК "Матрёшкин двор" и соседи», и расспросил об этом инциденте. Как женщины попали в чужую квартиру По словам жительницы дома № 95/4 на улице Петухова, 13 ноября около двух часов дня её 11-летний сын возвращался из школы и по пути к своему подъезду увидел, что за ним идут две женщины — темноволосая и блондинка. Мальчик приостановился и пропустил их вперёд. Тогда незнакомки обратились к стоявшей на крыльце уборщице и попросили открыть им подъезд.

— Она им открыла без задней мысли. Они зашли. В этот момент подходил уже мой ребёнок. Они, эти две женщины, прошли к пассажирскому лифту, сели туда. А он зашёл в первый лифт, грузовой, и поехал. Доехал до нашего этажа, вышел. Подошёл к дверям, снял рюкзак, достал ключи от квартиры и стал открывать ключом дверь. В этот момент открывается второй лифт. Как они вычислили, что он вышел на 11-м этаже, для меня до сих пор загадка, — рассказывает сибирячка. По её данным, женщины окликнули мальчика, когда он уже стал заходить в квартиру. «Ой, а что, ты здесь живёшь? Мы твою маму знаем, дай нам листочек с ручкой, мы сейчас маме оставим номер телефона, пусть мама позвонит нам обязательно», — стали заговаривать мальчика незнакомки. После этого, утверждает мать, гостьи затолкали ребёнка в квартиру и зашли туда сами. При этом одна из женщин попросила разрешения воспользоваться туалетом. Школьник растерялся и разрешил. Незнакомки всё перевернули, но ничего не нашли — Та по-наглому прошла в туалет. Вторая ему зубы заговаривала. У меня из прихожей видно стенку в комнате, она прошла туда типа: «Ой, какая стенка красивая, я тоже себе такую хочу. А где вы покупали? А почём вы покупали?». Сама в этот момент открывала все шкафы, везде лазила, — описала ситуацию хозяйка квартиры.

По её словам, незнакомки расспрашивали ребёнка, где работает мама и когда приходят родители. Одна из них вертела в руках шкатулку с бижутерией. Когда они ушли, мальчик позвонил маме и сообщил о случившемся. Как уточнила хозяйка, после визита двух незнакомок в квартире «всё было перевёрнуто». Хозяйка обнаружила, что незваные гостьи открывали даже комоды в туалете и отсек для хранения сковородок под кухонной плитой. Но ни деньги, ни украшения им найти в квартире не удалось. — Ничего не нашли, но, конечно, неприятно. Как так попался ребёнок, он сам не понял. Знает, что нельзя пускать, но вот так получилось, — недоумевает горожанка. Описание помогла составить уборщица Поскольку видеокамер в подъезде нет, она зашла в управляющую компанию и записала номер телефона уборщицы, а та уже помогла составить описание незнакомок. — Одна из них была с чёрными длинными волосами (уборщица запомнила), в белой шапке, куртке бардового цвета. Вторую мне хорошо описал ребёнок: она полноватая, волосы обесцвеченные, и в какой-то короткой была то ли дублёнке, то ли в чём, — рассказала женщина.

