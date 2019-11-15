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«Затолкали ребёнка в квартиру и вошли следом»: мать пострадавшего мальчика рассказала подробности преступления

Гостьи бесцеремонно лазили по шкафам, но найти деньги и ценные вещи им не удалось

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Случаи с кражей и попыткой кражи произошли на улице Петухова

Случаи с кражей и попыткой кражи произошли на улице Петухова

Жительница улицы Петухова в Кировском районе Новосибирска рассказала НГС о том, как незнакомки обманули её 11-летнего сына ради того, чтобы попасть в квартиру.

НГС разыскал автора поста о попытке квартирной кражи, который накануне был размещён в паблике «Типичный ЖК "Матрёшкин двор" и соседи», и расспросил об этом инциденте.

Как женщины попали в чужую квартиру

По словам жительницы дома № 95/4 на улице Петухова, 13 ноября около двух часов дня её 11-летний сын возвращался из школы и по пути к своему подъезду увидел, что за ним идут две женщины — темноволосая и блондинка. Мальчик приостановился и пропустил их вперёд. Тогда незнакомки обратились к стоявшей на крыльце уборщице и попросили открыть им подъезд.

— Она им открыла без задней мысли. Они зашли. В этот момент подходил уже мой ребёнок. Они, эти две женщины, прошли к пассажирскому лифту, сели туда. А он зашёл в первый лифт, грузовой, и поехал. Доехал до нашего этажа, вышел. Подошёл к дверям, снял рюкзак, достал ключи от квартиры и стал открывать ключом дверь. В этот момент открывается второй лифт. Как они вычислили, что он вышел на 11-м этаже, для меня до сих пор загадка, — рассказывает сибирячка.

По её данным, женщины окликнули мальчика, когда он уже стал заходить в квартиру. «Ой, а что, ты здесь живёшь? Мы твою маму знаем, дай нам листочек с ручкой, мы сейчас маме оставим номер телефона, пусть мама позвонит нам обязательно», — стали заговаривать мальчика незнакомки.

После этого, утверждает мать, гостьи затолкали ребёнка в квартиру и зашли туда сами. При этом одна из женщин попросила разрешения воспользоваться туалетом. Школьник растерялся и разрешил.

Незнакомки всё перевернули, но ничего не нашли

— Та по-наглому прошла в туалет. Вторая ему зубы заговаривала. У меня из прихожей видно стенку в комнате, она прошла туда типа: «Ой, какая стенка красивая, я тоже себе такую хочу. А где вы покупали? А почём вы покупали?». Сама в этот момент открывала все шкафы, везде лазила, — описала ситуацию хозяйка квартиры.

По её словам, незнакомки расспрашивали ребёнка, где работает мама и когда приходят родители. Одна из них вертела в руках шкатулку с бижутерией. Когда они ушли, мальчик позвонил маме и сообщил о случившемся.

Как уточнила хозяйка, после визита двух незнакомок в квартире «всё было перевёрнуто». Хозяйка обнаружила, что незваные гостьи открывали даже комоды в туалете и отсек для хранения сковородок под кухонной плитой. Но ни деньги, ни украшения им найти в квартире не удалось.

— Ничего не нашли, но, конечно, неприятно. Как так попался ребёнок, он сам не понял. Знает, что нельзя пускать, но вот так получилось, — недоумевает горожанка.

Описание помогла составить уборщица

Поскольку видеокамер в подъезде нет, она зашла в управляющую компанию и записала номер телефона уборщицы, а та уже помогла составить описание незнакомок.

— Одна из них была с чёрными длинными волосами (уборщица запомнила), в белой шапке, куртке бардового цвета. Вторую мне хорошо описал ребёнок: она полноватая, волосы обесцвеченные, и в какой-то короткой была то ли дублёнке, то ли в чём, — рассказала женщина.

По её словам, обе попавшие в квартиру женщины предположительно цыганки, при этом одна из них — черноволосая — разговаривает с акцентом. 

В полиции рассказали, что случай неединичный

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступало обращение в связи с этим случаем. 

— Я вызвала полицию, они сразу приехали, всё зафиксировали, сняли отпечатки. И как раз когда они у меня работали, им пришло сообщение о том, что рядом, в соседнем доме, один в один ситуация с мальчиком, но там вынесли деньги, — рассказала горожанка.

Об этой краже, случившейся в доме № 95 на улице Петухова, корреспонденту НГС ранее сообщали в областной полиции. По данным МВД, две женщины вошли в доверие к ребёнку, проникли в квартиру и забрали деньги и драгоценности. После хозяйка обворованной квартиры распространила в WhatsApp аудиосообщения об этом происшествии.

В свою очередь мама 11-летнего мальчика, из квартиры которой незнакомкам не удалось ничего украсть, уточнила, что позже к ней попал стоп-кадр с видеокамеры, установленной в одном из соседних домов. Сын сразу же узнал на этом изображении незнакомок, которые побывали в квартире. При этом на следующий день те же женщины продолжали ходить по квартирам Кировского района, жильцы вызывали полицию, но задержать подозреваемых так и не удалось.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
15 ноя 2019 в 19:50
+0 −0

Слишком много подробностей для абсолютно рядового преступления - квартирной кражи. Внимание вопрос зачем?