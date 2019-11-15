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Актёр из сериала на ТНТ признался Урганту, что его звали на выборы мэра Новосибирска

Кандидатом его хотела выдвинуть «Партия возрождения села»

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О необычном предложении артист рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант»

О необычном предложении артист рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант»

Российский актёр Павел Деревянко 14 ноября в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что ему предлагали стать кандидатом в мэры Новосибирска.

В эфире он зачитал письмо, которое, по его словам, пришло от руководителя регионального отделения «Партии возрождения села».

— Политический расклад благоприятный. С вашей популярностью можно просто поднять власть в третьем городе в стране с земли, не сгибаясь в пояснице, — процитировал артист письмо от руководителя регионального отделения партии Александра Бакшаева.

О письме Павел Деревянко рассказал в ответ на вопрос Ивана Урганта о последствиях его роли в сериале на ТНТ «Домашний арест», где он сыграл мэра провинциального города, пойманного на взятке.

— Есть страна неподалёку, где человек тоже сыграл в сериале, а потом президентом стал, — заметил Ургант перед своим вопросом.

В эфире Павел отметил, что просто посмеялся, когда получил письмо. 

Павел Деревянко зачитывает письмо на 19-й минуте

Корреспондент НГС пыталась связаться с Бакшаевым, но он не ответил на звонок. В выборах мэра Новосибирска от партии в этом году участвовал гендиректор строительной фирмы «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин.

Хотели бы видеть Деревянко на посту мэра Новосибирска? 

    На прошлой неделе на концерте в Новосибирске юморист Максим Галкин признался, что центральное телевидение его «достало» из-за цензуры: НГС публиковал полную расшифровку выступления артиста.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Ехидна
    15 ноя 2019 в 19:14
    +2 −2

    Тьфу! Клоунов нам мало....

    Фото пользователя
    15 ноя 2019 в 19:12
    +1 −2

    поди звали его в качестве спойлера. явка была 20%, которую сделали пенсионеры. шансов победить представителя власти с...

    Гость
    15 ноя 2019 в 19:07
    +3 −0

    Вообще то Деревянко знаю по другим сериалам, не только тнт