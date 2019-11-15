Актёр из сериала на ТНТ признался Урганту, что его звали на выборы мэра Новосибирска

Российский актёр Павел Деревянко 14 ноября в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что ему предлагали стать кандидатом в мэры Новосибирска.
В эфире он зачитал письмо, которое, по его словам, пришло от руководителя регионального отделения «Партии возрождения села».
— Политический расклад благоприятный. С вашей популярностью можно просто поднять власть в третьем городе в стране с земли, не сгибаясь в пояснице, — процитировал артист письмо от руководителя регионального отделения партии Александра Бакшаева.
О письме Павел Деревянко рассказал в ответ на вопрос Ивана Урганта о последствиях его роли в сериале на ТНТ «Домашний арест», где он сыграл мэра провинциального города, пойманного на взятке.
— Есть страна неподалёку, где человек тоже сыграл в сериале, а потом президентом стал, — заметил Ургант перед своим вопросом.
В эфире Павел отметил, что просто посмеялся, когда получил письмо.
Павел Деревянко зачитывает письмо на 19-й минуте
Корреспондент НГС пыталась связаться с Бакшаевым, но он не ответил на звонок. В выборах мэра Новосибирска от партии в этом году участвовал гендиректор строительной фирмы «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин.
Хотели бы видеть Деревянко на посту мэра Новосибирска?
На прошлой неделе на концерте в Новосибирске юморист Максим Галкин признался, что центральное телевидение его «достало» из-за цензуры: НГС публиковал полную расшифровку выступления артиста.