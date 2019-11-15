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Возбуждено уголовное дело по жестокому избиению известного новосибирца

На Андрея Радаева напали рядом с деловым центром

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В полиции возбудили уголовное дело по избиению общественника Андрея Радаева

В полиции возбудили уголовное дело по избиению общественника Андрея Радаева

В эту пятницу, 15 ноября, в Центральном РОВД возбудили уголовное дело по избиению Андрея Радаева.

Радаев — член регионального штаба ОНФ и президент Ассоциации архитекторов и дизайнеров Сибири. Три дня назад, 12 ноября в 18:30, его жестоко избили возле делового центра «Техноком». Нападавшие несколько раз сильно ударили его по голове и скрылись, не проявив интереса к ценным вещам.

Как сообщил НГС сам потерпевший, дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

— Сначала полицейские выясняли, были ли угрозы, конфликты с кем-то… Спрашивали про мои предположения о причинах нападения. Также я давал показания в качестве потерпевшего. Достаточно много времени ушло на составления протокола допроса, — рассказал Андрей Радаев.

В полиции мужчину подробно расспросили как про его общественную жизнь, так и про имеющиеся деловые споры. Как предприниматель и руководитель студии дизайна ArtVision, заметил Андрей Радаев, он имеет три исполнительных листа по случаям, когда заказчики не рассчитались за проделанную работу. Но эти истории были давно, а суммы для бизнеса невелики: в пределах 100 тысяч рублей.

— Это давние истории. Я не думаю, что за такие деньги меня стал бы кто-то гасить, — прокомментировал Андрей Радаев.

У вас есть важная информация по этому делу? Запись с камеры видеонаблюдения? Или вы знаете, кому мог перейти дорогу Андрей Радаев? Свяжитесь с журналистом НГС по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 982 781–74–07.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Пеший ход
15 ноя 2019 в 18:02

Если бы он был неизвестный, тогда?

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 18:00

А в чем цель шумихи вокруг этого человека?

15 ноя 2019 в 18:25

Избили активиста, бойко выпускает ролики где копает под травникова, грязно играете господа!