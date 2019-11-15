Открытое письмо нового главы НИИТО: о скандале с клиникой и падении числа операций — публикуем главное

Исполняющий обязанности директора ФГУБ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьян» Андрей Корыткин написал открытое письмо о конфликте между его институтом и «Клиникой НИИТО». Клиника отделилась от института больше года назад, а в октябре 2018 года попросила институт вернуть «товарно-материальные ценности». Среди этих «ценностей» оказались лекарственные препараты на сумму 4,5 миллиона рублей и металлоконструкции за 28,3 миллиона рублей. Институт возвращать их отказался, а в мае 2019 года клиника подала на него в суд.
НГС публикует основную часть открытого письма Андрея Корыткина.
— Для врачей НИИТО всегда на первом месте был и остаётся пациент, его качественное и своевременное лечение и комфорт. Наши врачи ежедневно спасают тысячи жизней, выполняя операции по самым современным технологиям на мировом уровне. Ещё в 2017 году институт делал до 11 тысяч высокотехнологичных операций (за год), однако сегодня мы выполняем лишь 4,5 тысяч операций. С чем это связано? Начну издалека.
В 2000 году была создана АНО «Клиника НИИТО», единственным учредителем которой стал институт. ФГБУ и АНО работали вместе, на протяжении многих лет эффективно оказывая медицинскую помощь населению. Но, как известно, решением предыдущего руководителя института в состав АНО «Клиника НИИТО» введены физические лица, что в итоге привело к печальной ситуации: разрыву связей и расколу между двумя учреждениями. Это не может не сказываться на объёме помощи пациентам. Более того, в результате деятельности предыдущего руководства учреждения из бюджета были похищены огромные бюджетные средства, большая часть из которых использована для строительства 10-этажного здания для так называемого «частного медицинского проекта», не связанного с интересами государства в лице ФГБУ.
Важнейшей задачей нашего института, Министерства здравоохранения и руководства Новосибирской области является увеличение объёмов оказания медицинской помощи, учитывая её невероятную востребованность в настоящий момент. Также коллектив НИИТО выступает за сокращение сроков ожидания госпитализации и увеличение доступности медицинской помощи для жителей региона. Условия для пациентов должны быть максимально улучшены, а спектр хирургических вмешательств — расширен, учитывая последние достижения современной медицины.
Очевидно, что для решения обозначенных задач врачам нужно увеличить площади и штат медицинских работников. Десятиэтажное здание и АНО «Клиника НИИТО» необходимо вернуть федеральному учреждению ННИИТО им. Цивьяна — это возместит ущерб, причинённый Министерству здравоохранения РФ.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в результате переговоров достигнута договорённость с депутатами, введёнными предыдущим директором в состав учредителей АНО. Они добровольно решили выйти из состава учредителей, а также согласились поддержать ФГБУ и АНО и помочь в развитии учреждений.
Ведутся переговоры и с остальными учредителями по поводу их готовности придерживаться государственных интересов, — написал Корыткин в своём письме.
Напомним, вчера стало известно, что бывший директор института Михаил Садовой подал на УДО — летом суд приговорил его к 3 годам колонии за растрату.