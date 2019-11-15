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Открытое письмо нового главы НИИТО: о скандале с клиникой и падении числа операций — публикуем главное

Корыткин предлагает вернуть здание «Клиники НИИТО» обратно институту

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Минздрав назначил Андрея Корыткина и.о. директора института в начале октября

Минздрав назначил Андрея Корыткина и.о. директора института в начале октября

Исполняющий обязанности директора ФГУБ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьян» Андрей Корыткин написал открытое письмо о конфликте между его институтом и «Клиникой НИИТО». Клиника отделилась от института больше года назад, а в октябре 2018 года попросила институт вернуть «товарно-материальные ценности». Среди этих «ценностей» оказались лекарственные препараты на сумму 4,5 миллиона рублей и металлоконструкции за 28,3 миллиона рублей. Институт возвращать их отказался, а в мае 2019 года клиника подала на него в суд.

НГС публикует основную часть открытого письма Андрея Корыткина.

— Для врачей НИИТО всегда на первом месте был и остаётся пациент, его качественное и своевременное лечение и комфорт. Наши врачи ежедневно спасают тысячи жизней, выполняя операции по самым современным технологиям на мировом уровне. Ещё в 2017 году институт делал до 11 тысяч высокотехнологичных операций (за год), однако сегодня мы выполняем лишь 4,5 тысяч операций. С чем это связано? Начну издалека.

В 2000 году была создана АНО «Клиника НИИТО», единственным учредителем которой стал институт. ФГБУ и АНО работали вместе, на протяжении многих лет эффективно оказывая медицинскую помощь населению. Но, как известно, решением предыдущего руководителя института в состав АНО «Клиника НИИТО» введены физические лица, что в итоге привело к печальной ситуации: разрыву связей и расколу между двумя учреждениями. Это не может не сказываться на объёме помощи пациентам. Более того, в результате деятельности предыдущего руководства учреждения из бюджета были похищены огромные бюджетные средства, большая часть из которых использована для строительства 10-этажного здания для так называемого «частного медицинского проекта», не связанного с интересами государства в лице ФГБУ.

Важнейшей задачей нашего института, Министерства здравоохранения и руководства Новосибирской области является увеличение объёмов оказания медицинской помощи, учитывая её невероятную востребованность в настоящий момент. Также коллектив НИИТО выступает за сокращение сроков ожидания госпитализации и увеличение доступности медицинской помощи для жителей региона. Условия для пациентов должны быть максимально улучшены, а спектр хирургических вмешательств — расширен, учитывая последние достижения современной медицины.

Очевидно, что для решения обозначенных задач врачам нужно увеличить площади и штат медицинских работников. Десятиэтажное здание и АНО «Клиника НИИТО» необходимо вернуть федеральному учреждению ННИИТО им. Цивьяна — это возместит ущерб, причинённый Министерству здравоохранения РФ.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в результате переговоров достигнута договорённость с депутатами, введёнными предыдущим директором в состав учредителей АНО. Они добровольно решили выйти из состава учредителей, а также согласились поддержать ФГБУ и АНО и помочь в развитии учреждений.

Ведутся переговоры и с остальными учредителями по поводу их готовности придерживаться государственных интересов, — написал Корыткин в своём письме.

Напомним, вчера стало известно, что бывший директор института Михаил Садовой подал на УДО — летом суд приговорил его к 3 годам колонии за растрату.

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КОММЕНТАРИИ (6)

15 ноя 2019 в 18:34

обычный рейдерский захват. бывшего директора по УДО выпустили - что как бы намекает, что все дело было сфабриковано ради того, чтобы отжать его собственность.

с богаткова
15 ноя 2019 в 18:22

Зачем он задействует общественность?

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15 ноя 2019 в 18:22

Падение числа операций потому что люди едут в другие города и страны лечиться.