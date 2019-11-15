Открытое письмо нового главы НИИТО: о скандале с клиникой и падении числа операций — публикуем главное

Исполняющий обязанности директора ФГУБ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьян» Андрей Корыткин написал открытое письмо о конфликте между его институтом и «Клиникой НИИТО». Клиника отделилась от института больше года назад, а в октябре 2018 года попросила институт вернуть «товарно-материальные ценности». Среди этих «ценностей» оказались лекарственные препараты на сумму 4,5 миллиона рублей и металлоконструкции за 28,3 миллиона рублей. Институт возвращать их отказался, а в мае 2019 года клиника подала на него в суд .

НГС публикует основную часть открытого письма Андрея Корыткина.

— Для врачей НИИТО всегда на первом месте был и остаётся пациент, его качественное и своевременное лечение и комфорт. Наши врачи ежедневно спасают тысячи жизней, выполняя операции по самым современным технологиям на мировом уровне. Ещё в 2017 году институт делал до 11 тысяч высокотехнологичных операций (за год), однако сегодня мы выполняем лишь 4,5 тысяч операций. С чем это связано? Начну издалека.



В 2000 году была создана АНО «Клиника НИИТО», единственным учредителем которой стал институт. ФГБУ и АНО работали вместе, на протяжении многих лет эффективно оказывая медицинскую помощь населению. Но, как известно, решением предыдущего руководителя института в состав АНО «Клиника НИИТО» введены физические лица, что в итоге привело к печальной ситуации: разрыву связей и расколу между двумя учреждениями. Это не может не сказываться на объёме помощи пациентам. Более того, в результате деятельности предыдущего руководства учреждения из бюджета были похищены огромные бюджетные средства, большая часть из которых использована для строительства 10-этажного здания для так называемого «частного медицинского проекта», не связанного с интересами государства в лице ФГБУ.

