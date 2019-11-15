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Медведей ждут бессрочные гастроли: дрессировщики сообщили, что пока не собираются возвращаться в Новосибирск

Выяснилось, что в Новосибирске жилья для животных больше нет

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Сейчас новосибирские дрессировщики работают в столице Казахстана

Сейчас новосибирские дрессировщики работают в столице Казахстана

Новосибирские дрессировщики Герасимовы и пять их медведей начали выступать в столице Казахстана. Недавно выяснилось, что в Новосибирске животным жить негде, поэтому гастроли продлятся на неопределенный срок. 

— Гастроли проходят нормально, по крайней мере все животные сыты и всем обеспечены, — рассказала НГС Марина Герасимова. — Возвращаться нам пока, к сожалению, некуда. Арендодатель поменял замки и не хочет нас пускать. 

Герасимовы объяснили, что пока им не удалось договориться по поводу формы оплаты за аренду помещения для животных. Дрессировщики живут в вагончике рядом со своими животными, выступления проходят 2–3 раза в неделю. Сколько продлятся гастроли, пока неизвестно. 

— Пока не заработаем на место для медведей, — уточнили дрессировщики. 

Выступления проходят 2–3 раза в неделю

Выступления проходят 2–3 раза в неделю

На гастроли они уехали в конце октября. Герасимовы будут выступать в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении. 

Медведи, как и их владельцы-дрессировщики, остались без работы несколько лет назад. Всё это время звери жили в тесных клетках в гараже. Это стало поводом для скандала. Сын дрессировщиков даже обратился к Эдгарду Запашному с просьбой «прекратить этот позор на всю страну». Почему он пошел против своих родителей и что Запашный предложил новосибирским дрессировщикам, мы рассказывали в этом репортаже.

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КОММЕНТАРИИ (1)

с богаткова
15 ноя 2019 в 20:31

у нас в чопе это называется командировка.