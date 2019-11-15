Медведей ждут бессрочные гастроли: дрессировщики сообщили, что пока не собираются возвращаться в Новосибирск

Новосибирские дрессировщики Герасимовы и пять их медведей начали выступать в столице Казахстана. Недавно выяснилось, что в Новосибирске животным жить негде, поэтому гастроли продлятся на неопределенный срок.



— Гастроли проходят нормально, по крайней мере все животные сыты и всем обеспечены, — рассказала НГС Марина Герасимова. — Возвращаться нам пока, к сожалению, некуда. Арендодатель поменял замки и не хочет нас пускать.

Герасимовы объяснили, что пока им не удалось договориться по поводу формы оплаты за аренду помещения для животных. Дрессировщики живут в вагончике рядом со своими животными, выступления проходят 2–3 раза в неделю. Сколько продлятся гастроли, пока неизвестно.

