Медведей ждут бессрочные гастроли: дрессировщики сообщили, что пока не собираются возвращаться в Новосибирск

Новосибирские дрессировщики Герасимовы и пять их медведей начали выступать в столице Казахстана. Недавно выяснилось, что в Новосибирске животным жить негде, поэтому гастроли продлятся на неопределенный срок.
— Гастроли проходят нормально, по крайней мере все животные сыты и всем обеспечены, — рассказала НГС Марина Герасимова. — Возвращаться нам пока, к сожалению, некуда. Арендодатель поменял замки и не хочет нас пускать.
Герасимовы объяснили, что пока им не удалось договориться по поводу формы оплаты за аренду помещения для животных. Дрессировщики живут в вагончике рядом со своими животными, выступления проходят 2–3 раза в неделю. Сколько продлятся гастроли, пока неизвестно.
— Пока не заработаем на место для медведей, — уточнили дрессировщики.
На гастроли они уехали в конце октября. Герасимовы будут выступать в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении.
Медведи, как и их владельцы-дрессировщики, остались без работы несколько лет назад. Всё это время звери жили в тесных клетках в гараже. Это стало поводом для скандала. Сын дрессировщиков даже обратился к Эдгарду Запашному с просьбой «прекратить этот позор на всю страну». Почему он пошел против своих родителей и что Запашный предложил новосибирским дрессировщикам, мы рассказывали в этом репортаже.