Часть купеческого особняка на Советской, где работала легендарная пельменная, отдали детскому фонду

У особняка уже отремонтировали фасад, но когда работы закончатся полностью, пока неизвестно

По его словам, владельцы здания передали им помещения безвозмездно и фонд переедет в особняк на второй этаж после завершения ремонта, который также ведётся на средства частных инвесторов. Как скоро ремонт закончится и какое назначение будет у помещений, Пшеничников уточнить не смог.

Часть помещений купеческого дома на углу улиц Коммунистическая и Советская, где долгое время работала пельменная, отдали Новосибирскому областному детскому фонду — об этом корреспонденту НГС рассказал председатель фонда Александр Пшеничников.

— Тяжело говорить [что там будет], его надо хотя бы отреставрировать пока. Сейчас этим занимаются на деньги частных инвесторов, и пока конца и края этому нет, слишком это оказалось дорогое удовольствие, — заметил председатель фонда.



Сейчас фонд, учреждённый правительством Новосибирской области и министерством образования, зарегистрирован в здании на улице Крылова, 28.



Первый этаж особняка, в котором уже отремонтировали фасад, займут частные инвесторы, но что за компании там будут работать, Александр Пшеничников не сказал: «Это пока останется сюрпризом».



Будет ли в здании работать пельменная, пока неизвестно.

Сегодня в здании, по данным «Контур.Фокус», зарегистрировано больше 10 юрлиц, значительная часть из них связана со строительством. Кроме того, около 20 лет первый этаж особняка занимала пельменная — одно из старейших частных предприятий общепита в городе. В 2018 году его продали, но уже через неделю пельменная открылась снова, а новая владелица подчеркнула, что хотела бы сохранить легендарную пельменную, расширив меню.