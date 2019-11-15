«Срываюсь только на вино»: два худеющих бизнесмена из Новосибирска рассказали, как идёт спор на 100 тысяч

В начале спора Иван (вес — 110 килограмм) рассказывал, что планирует выигрывать спор с помощью регулярных пробежек с собакой, занятий с тренером и диеты. Александр (вес — 140 килограмм) объяснял, что из-за плотного графика ему стало всё сложнее ходить на тренировки, поэтому он намерен увеличить их количество, а также пересмотреть питание.

В октябре бизнесмены Иван Лузанов и Александр Долгов поспорили на 100 тысяч рублей — мужчины решили выяснить, кто из них за два месяца сумеет сбросить больше килограмм. Сегодня спустя месяц после начала спора его участники рассказали НГС, как они готовятся к решающему взвешиванию.

— Мы с Александром решили не обнародовать свои результаты до подведения итогов, чтобы для нас обоих это было сюрпризом, — сообщил корреспонденту НГС владелец сети Cheburek.me Иван Лузанов.— За себя могу сказать: я продолжаю тренировки, хотя с разъездами сейчас стало сложнее. Но всё-таки как-то нахожу время. Пока держим интригу, чтобы ни у кого не пропала мотивация.

Владелец барбершопов Cutman и сети лазерной эпиляции laserlove Александр Долгов, впрочем, своими промежуточными результатами поделился — с момента спора он сбросил 5 килограмм, а впереди его ждёт «режим хард».



— Пока я только изменил режим питания и прописал себе программу, но скоро у меня начнётся активная фаза. Я возвращаюсь из командировки и начинаю активно тренироваться. То есть у меня остаётся 35-36 дней — буду дважды посещать зал, пять раз в день питаться и снижу калораж, — пояснил он.



По его словам, к концу челленджа он рассчитывает весить 120-118 килограмм.



— Срывов у меня не было, только если в плане вина. Пока я просто готовлю организм, поэтому из рациона жёстко ничего не исключал, лишь ограничил себя. Худеть я буду на 2500 калорий в сутки, а последние две недели буду придерживаться 1500 калорий, — добавил Александр Долгов.

