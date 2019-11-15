Вынесли приговор водителю «Тойоты», который насмерть сбил школьницу

В Новосибирске завершился суд над 23-летним водителем «Тойоты» Кириллом Поповым, который летом этого года сбил девочку на пешеходном переходе на улице Восход.

Обвинительный приговор по уголовному делу вынес Октябрьский районный суд: водитель должен отправиться в колонию-поселение.

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года, — говорится на сайте суда.

Как уточнил корреспонденту НГС гособвинитель по делу Никита Краев, также в рамках уголовного дела мама девочки просила о компенсации. В суде рассказали, что иск удовлетворили частично: Кирилл Попов должен будет выплатить потерпевшей 1 миллион рублей за моральный вред.