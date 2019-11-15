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Криминал

Вынесли приговор водителю «Тойоты», который насмерть сбил школьницу

Девочка умерла в больнице, не приходя в сознание

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ДТП случилось на улице Восход в Октябрьском районе

ДТП случилось на улице Восход в Октябрьском районе

В Новосибирске завершился суд над 23-летним водителем «Тойоты» Кириллом Поповым, который летом этого года сбил девочку на пешеходном переходе на улице Восход. 

Обвинительный приговор по уголовному делу вынес Октябрьский районный суд: водитель должен отправиться в колонию-поселение.

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года, — говорится на сайте суда.

Как уточнил корреспонденту НГС гособвинитель по делу Никита Краев, также в рамках уголовного дела мама девочки просила о компенсации. В суде рассказали, что иск удовлетворили частично: Кирилл Попов должен будет выплатить потерпевшей 1 миллион рублей за моральный вред.

— Обвиняемый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, — сообщали в прокуратуре Новосибирска, после того как направили дело в суд.

Водитель Toyota Corona Premio сбил 12-летнюю девочку 21 июня — она шла по пешеходному переходу улицы Восход на зелёный сигнал светофора. После ДТП пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа, а спустя девять дней девочка умерла в больнице, не приходя в сознание. 23-летнего водителя судили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». 

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КОММЕНТАРИИ (13)

Роман
15 ноя 2019 в 14:37

Очень мягкий приговор, для того который сбил проезжая на запрещающий сигнал светофора. Такому вменить преднамеренное можно. Видел, знал что нельзя, а поехал.

15 ноя 2019 в 14:38

Поганая недострана 404! За неумышленное УБИЙСТВО 3 года пионерлагеря!! А надо было 10 лет СТРОГОЧА!! ПОЗОР ТРУСЛИВОЙ ВЛАСТИ!!!

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15 ноя 2019 в 14:39

Такое наказание мозги не вправит. Наказание должно состоять как минимум из двух частей
1. Убийство
2. Умышленное или нет.
По 1 пункту как минимум 3 года реального срока без права засчитывать срок в СИЗО.
По 2 пункту минимум 10 лет, а лучше 25