Выбираем самого толстого котика Новосибирска: 50 упитанных кандидатов (голосование)

Новосибирцы встали на сторону хозяина толстого кота Виктора, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.



НГС предложил читателям показать своих котов-толстячков. За сутки новосибирцы прислали в редакцию полсотни фотографий. Кто из этих котиков самый очаровательный — решать вам. Хотя автор этой подборки — наша коллега Александра Бруня — уверена, что все они прекрасны. Котик-победитель, набравший больше всего голосов, получит приз.