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Выбираем самого толстого котика Новосибирска: 50 упитанных кандидатов (голосование)

Наш ответ «Аэрофлоту», который отказался пропустить в салон самолета толстого кота Виктора

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Толстенькие новосибирские коты поддержали кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании хотели сдать в багаж из-за большого веса

Толстенькие новосибирские коты поддержали кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании хотели сдать в багаж из-за большого веса

Новосибирцы встали на сторону хозяина толстого кота Виктора, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». После этого авиакомпания лишила своего клиента всех бонусных миль.

НГС предложил читателям показать своих котов-толстячков. За сутки новосибирцы прислали в редакцию полсотни фотографий. Кто из этих котиков самый очаровательный — решать вам. Хотя автор этой подборки — наша коллега Александра Бруня — уверена, что все они прекрасны. Котик-победитель, набравший больше всего голосов, получит приз.

Итоги подведём в понедельник, 18 ноября, в 9:00.

Этой осенью новосибирский фотограф сняла профессиональных моделей с собаками из приюта для модного журнала. Съёмка прошла во дворике на Коммунистической.

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КОММЕНТАРИИ (26)

15 ноя 2019 в 14:25
+3 −1

Это не ми-ми-ми, а больные животные у глубоко безответственных хозяев.

Маруся
15 ноя 2019 в 14:16
+4 −0

как можно выбрать лучшего? они все прекрасны) просто взвесьте их и определите, какой будет самым толстым) так будет честнее

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 14:12
+2 −2

Сайзплюшки решили к нам подобраться посредством своих маскировочных котиков? Не выйдет: матерый кот-это поджарый кот...