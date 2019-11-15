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Олимпийский призёр из Новосибирска организовал собственный турнир Stretovich Cup для гимнастов

Соревнования на призы Ивана Стретовича пройдут в Московской области

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Иван Стретович взял серебро Олимпиады в 2016 году в Бразилии

Иван Стретович взял серебро Олимпиады в 2016 году в Бразилии

Олимпийский призёр Рио–2016 Иван Стретович проведёт свой первый турнир по спортивной гимнастике Stretovich Cup — начинающие спортсмены будут соревноваться за именные награды новосибирского гимнаста. 

Соревнования пройдут 21 декабря в Звенигороде в Подмосковье, где регулярно проходят сборы.

— Уже подали заявки спортсмены из разных городов, даже из Республики Беларусь заявились на соревнования. Для нас в первую очередь это большой шаг, так как турнир будет проходить впервые, а уже мы собрали столько участников. Помимо ребят будут выступать ещё и девочки. Идея была моя, моей семьи и близких людей, которые мне помогают в городе Звенигороде, — рассказал корреспонденту НГС Иван Стретович.

Вместе с командой организаторов турнира спортсмен уже изготовил медали для победителей и призёров соревнований.

Так выглядят призы первого турнира Ивана Стретовича

Так выглядят призы первого турнира Ивана Стретовича

Этой осенью Иван Стретович в составе сборной России стал чемпионом мира в Штутгарте. Для мужской команды победа в многоборье на чемпионате мира стала первой в истории страны — за это спортсменов отблагодарил президент Путин.

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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
15 ноя 2019 в 15:43
+3 −0

чо партак наколол думаешь крутым стал?

Худой
15 ноя 2019 в 15:44
+1 −1

У гимнастов сразу видно все достоинства. )
Обожаю этот спорт.

с богаткова
15 ноя 2019 в 15:44
+1 −1

Мой внук занимается рукопашным боем, это для лучше всегда сможет себя защитить.