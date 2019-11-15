Олимпийский призёр из Новосибирска организовал собственный турнир Stretovich Cup для гимнастов

Олимпийский призёр Рио–2016 Иван Стретович проведёт свой первый турнир по спортивной гимнастике Stretovich Cup — начинающие спортсмены будут соревноваться за именные награды новосибирского гимнаста.
Соревнования пройдут 21 декабря в Звенигороде в Подмосковье, где регулярно проходят сборы.
— Уже подали заявки спортсмены из разных городов, даже из Республики Беларусь заявились на соревнования. Для нас в первую очередь это большой шаг, так как турнир будет проходить впервые, а уже мы собрали столько участников. Помимо ребят будут выступать ещё и девочки. Идея была моя, моей семьи и близких людей, которые мне помогают в городе Звенигороде, — рассказал корреспонденту НГС Иван Стретович.
Вместе с командой организаторов турнира спортсмен уже изготовил медали для победителей и призёров соревнований.
Этой осенью Иван Стретович в составе сборной России стал чемпионом мира в Штутгарте. Для мужской команды победа в многоборье на чемпионате мира стала первой в истории страны — за это спортсменов отблагодарил президент Путин.