Олимпийский призёр из Новосибирска организовал собственный турнир Stretovich Cup для гимнастов

Олимпийский призёр Рио–2016 Иван Стретович проведёт свой первый турнир по спортивной гимнастике Stretovich Cup — начинающие спортсмены будут соревноваться за именные награды новосибирского гимнаста.

Соревнования пройдут 21 декабря в Звенигороде в Подмосковье, где регулярно проходят сборы.



— Уже подали заявки спортсмены из разных городов, даже из Республики Беларусь заявились на соревнования. Для нас в первую очередь это большой шаг, так как турнир будет проходить впервые, а уже мы собрали столько участников. Помимо ребят будут выступать ещё и девочки. Идея была моя, моей семьи и близких людей, которые мне помогают в городе Звенигороде, — рассказал корреспонденту НГС Иван Стретович.