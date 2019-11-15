В Новосибирске заливают 27 бесплатных катков — публикуем карту с их координатами

В Новосибирске начали заливать хоккейные коробки во дворах — покататься бесплатно можно уже на трёх из них.

Коробки работают во дворе на Магаданской, 3 в Заельцовском районе, Серебренниковской, 2/1 в Центральном районе и Беловежской,12 в Кировском районе.

Как сообщили в МАУ «Стадион», всего в этом году зальют 27 бесплатных катков в разных районах Новосибирска, а больше всего площадок будет в Кировском районе — там планируют открыть 13 катков. В основном эти катки будут залиты в коробках.

— В Нарымском сквере откроют каток ближе к 20 ноября, к 25 ноября планируют подготовить все катки — сейчас везде идёт заливка. Мы стремимся к гладкому льду, — сообщили представители МАУ «Стадион».