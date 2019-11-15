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В Новосибирске заливают 27 бесплатных катков — публикуем карту с их координатами

Сейчас работают уже три из них

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27 бесплатных катков планируют открыть до 25 ноября

27 бесплатных катков планируют открыть до 25 ноября

В Новосибирске начали заливать хоккейные коробки во дворах — покататься бесплатно можно уже на трёх из них.

Коробки работают во дворе на Магаданской, 3 в Заельцовском районе, Серебренниковской, 2/1 в Центральном районе и Беловежской,12 в Кировском районе. 

Как сообщили в МАУ «Стадион», всего в этом году зальют 27 бесплатных катков в разных районах Новосибирска, а больше всего площадок будет в Кировском районе — там планируют открыть 13 катков. В основном эти катки будут залиты в коробках.

— В Нарымском сквере откроют каток ближе к 20 ноября, к 25 ноября планируют подготовить все катки — сейчас везде идёт заливка. Мы стремимся к гладкому льду, — сообщили представители МАУ «Стадион».

Редакция НГС подготовила карту бесплатных катков, где уже совсем скоро можно будет выйти на лёд.

В ближайшие дни в Новосибирске похолодает, но ненадолго — по прогнозам синоптиков, вскоре в город вновь придёт потепление.

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КОММЕНТАРИИ (11)

15 ноя 2019 в 14:24

Позорище! В Академе зальют две крошечных хоккейных коробки! Каток на Юности убили уже несколько лет назад, а что не убили, то само поумирало. Эффективные менеджеры, что уж тут сказать.

РСП
15 ноя 2019 в 14:33

Я с ребёнком все время на катке, ищу ему папу.

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 14:24

Заливают или заливает? Не ясно, специально или у СГК снова течка началась.