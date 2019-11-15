«Жертвами становятся ребятишки»: спам-рассылка о пострадавшем мальчике оказалась не фейком

Новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp аудиосообщения о том, как две женщины обманули 10-летнего ребёнка и с его помощью обворовали квартиру в Кировском районе.



В полиции подтвердили, что похожий случай на этой неделе произошёл в Матрёшкином дворе.



Информацию о краже из квартиры в редакцию НГС переслала читательница, которая пояснила, что эти звуковые сообщения накануне распространили в родительском чате одной из школ города.



Рассылка состоит из двух аудиофайлов, автор которых от первого лица рассказывает о том, как за 10-летним ребёнком в подъезд, а потом и в квартиру увязались две женщины. Они заверили ребёнка, что хорошо знают его маму, и пока одна из женщин отвлекала мальчика, вторая прошла в комнату и нашла там деньги и золото. Взрослых в это время не было дома.

