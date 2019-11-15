«Жертвами становятся ребятишки»: спам-рассылка о пострадавшем мальчике оказалась не фейком

Новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp аудиосообщения о том, как две женщины обманули 10-летнего ребёнка и с его помощью обворовали квартиру в Кировском районе.
В полиции подтвердили, что похожий случай на этой неделе произошёл в Матрёшкином дворе.
Информацию о краже из квартиры в редакцию НГС переслала читательница, которая пояснила, что эти звуковые сообщения накануне распространили в родительском чате одной из школ города.
Рассылка состоит из двух аудиофайлов, автор которых от первого лица рассказывает о том, как за 10-летним ребёнком в подъезд, а потом и в квартиру увязались две женщины. Они заверили ребёнка, что хорошо знают его маму, и пока одна из женщин отвлекала мальчика, вторая прошла в комнату и нашла там деньги и золото. Взрослых в это время не было дома.
Также автор аудиозаписи утверждает, что это не единственный такой случай в районе.
— Мы не одни такие оказались на массиве — следственная группа приехала, отсюда я и выяснила, что они во многих районах орудуют. Их видели на Затулинке. Жертвами становятся ребятишки: караулят специально одиноких детей, которые идут откуда-то. Хочу вас предупредить, что это никакой не вброс, не фейк, — говорит рассказчица.
Такие аудио-сообщения пересылают друг другу жители Новосибирска:
Две женщины обворовали квартиру в Кировском районе
читательница НГС
Из квартиры вынесли деньги и золото
читательница НГС
Сообщение с похожим содержанием также появилось в четверг, 14 ноября, в паблике «Типичный ЖК "Матрёшкин двор" и соседи» в соцсети «ВКонтакте».
К этому посту прикреплено изображение с видеокамеры, на котором две женщины стоят возле лифта в подъезде.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в среду, 13 ноября, в 16:20 на Петухова, 95 две женщины вошли в доверие к несовершеннолетнему ребёнку, зашли к квартиру и забрали деньги, золотые изделия и шкатулки на общую сумму более 31 тысячи рублей. Сейчас этих женщин ищут.
Также в пресс-службе добавили, что не располагают информацией о том, что такие случаи носят серийный характер.
Если вы знаете автора этих аудиосообщений или владеете информацией о похожих кражах в Кировском районе, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).
Ранее в Новосибирске завершился суд по делу о серии квартирных краж в Калининском районе: воры уносили с собой украшения и элитный алкоголь.