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«Жертвами становятся ребятишки»: спам-рассылка о пострадавшем мальчике оказалась не фейком

В полиции сообщили, что похожий случай был в Матрёшкином дворе

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Случай с кражей произошёл в Матрёшкином дворе&nbsp;

Случай с кражей произошёл в Матрёшкином дворе 

Новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp аудиосообщения о том, как две женщины обманули 10-летнего ребёнка и с его помощью обворовали квартиру в Кировском районе.

В полиции подтвердили, что похожий случай на этой неделе произошёл в Матрёшкином дворе.

Информацию о краже из квартиры в редакцию НГС переслала читательница, которая пояснила, что эти звуковые сообщения накануне распространили в родительском чате одной из школ города.

Рассылка состоит из двух аудиофайлов, автор которых от первого лица рассказывает о том, как за 10-летним ребёнком в подъезд, а потом и в квартиру увязались две женщины. Они заверили ребёнка, что хорошо знают его маму, и пока одна из женщин отвлекала мальчика, вторая прошла в комнату и нашла там деньги и золото. Взрослых в это время не было дома.

Также автор аудиозаписи утверждает, что это не единственный такой случай в районе.

— Мы не одни такие оказались на массиве — следственная группа приехала, отсюда я и выяснила, что они во многих районах орудуют. Их видели на Затулинке. Жертвами становятся ребятишки: караулят специально одиноких детей, которые идут откуда-то. Хочу вас предупредить, что это никакой не вброс, не фейк, — говорит рассказчица.

Такие аудио-сообщения пересылают друг другу жители Новосибирска:

Две женщины обворовали квартиру в Кировском районе

читательница НГС

Из квартиры вынесли деньги и золото

читательница НГС

Сообщение с похожим содержанием также появилось в четверг, 14 ноября, в паблике «Типичный ЖК "Матрёшкин двор" и соседи» в соцсети «ВКонтакте». 

К этому посту прикреплено изображение с видеокамеры, на котором две женщины стоят возле лифта в подъезде. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в среду, 13 ноября, в 16:20 на Петухова, 95 две женщины вошли в доверие к несовершеннолетнему ребёнку, зашли к квартиру и забрали деньги, золотые изделия и шкатулки на общую сумму более 31 тысячи рублей. Сейчас этих женщин ищут.

Также в пресс-службе добавили, что не располагают информацией о том, что такие случаи носят серийный характер.

Если вы знаете автора этих аудиосообщений или владеете информацией о похожих кражах в Кировском районе, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Ранее в Новосибирске завершился суд по делу о серии квартирных краж в Калининском районе: воры уносили с собой украшения и элитный алкоголь.

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КОММЕНТАРИИ (34)

бабулечка
15 ноя 2019 в 13:19
+2 −9

В войну в 10 лет уже воевали некоторые, а тут такая наивность и инфантильность. Потерянное поколение.

15 ноя 2019 в 13:18
+10 −1

Если полиция их не найдет на кой нам она тогда вообще нужна? Дело чести господа полицейские...

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 13:12
+4 −6

Для этого гетто ничего удивительного.