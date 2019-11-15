Сибирячка не справилась с управлением кроссовером и врезалась в столб

Сегодня, 15 ноября, около 7:00 на пересечении улиц Кошурникова и Никитина сибирячка не справилась с управлением автомобилем и врезалась в столб.
— ДТП произошло на Саде Мичуринцев. Водитель не справился с управлением, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».
По словам очевидцев, девушку отвёз в больницу другой водитель, который в это время проезжал мимо ДТП, и предположили, что машину выбросило с дороги из-за гололёда, говорится в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».
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Вчера около полуночи в Заельцовском районе Новосибирска водитель седана Toyota Chaser вылетел с дороги и врезался в четыре припаркованные машины.