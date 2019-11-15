Сибирячка не справилась с управлением кроссовером и врезалась в столб

По словам очевидцев, девушку в больницу увёз другой водитель

Сегодня, 15 ноября, около 7:00 на пересечении улиц Кошурникова и Никитина сибирячка не справилась с управлением автомобилем и врезалась в столб.

— ДТП произошло на Саде Мичуринцев. Водитель не справился с управлением, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».