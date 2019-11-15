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Происшествия

Сибирячка не справилась с управлением кроссовером и врезалась в столб

Очевидцы предположили, что машину выбросило с дороги из-за гололёда

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По словам очевидцев, девушку в больницу увёз другой водитель

По словам очевидцев, девушку в больницу увёз другой водитель

Сегодня, 15 ноября, около 7:00 на пересечении улиц Кошурникова и Никитина сибирячка не справилась с управлением автомобилем и врезалась в столб. 

— ДТП произошло на Саде Мичуринцев. Водитель не справился с управлением, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

У машины серьёзные повреждения

У машины серьёзные повреждения

По словам очевидцев, девушку отвёз в больницу другой водитель, который в это время проезжал мимо ДТП, и предположили, что машину выбросило с дороги из-за гололёда, говорится в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

Вчера около полуночи в Заельцовском районе Новосибирска водитель седана Toyota Chaser вылетел с дороги и врезался в четыре припаркованные машины.

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КОММЕНТАРИИ (44)

Житель центра
15 ноя 2019 в 08:41
+12 −18

Минус одно поганое, ржавое ВЕДРО. На дорогах стало чуть свободнее.

15 ноя 2019 в 08:49
+19 −4

Зачем садится за руль автомобиля на котором не можешь справится с управлением, садись за руль того авто на котором можешь, либо...

15 ноя 2019 в 09:29
+8 −8

Как же достали тролли, человек пострадал, машина разбита, а ведь она могла быть очень нужной в семье!
Вам бы всё рейтинг...