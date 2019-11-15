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Руины пивзавода возле будущего ЛДС попросили признать культурным наследием

Общественники опасаются, что остатки здания разрушат при строительстве

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Пивной завод начал свою работу в 1910 году

Пивной завод начал свою работу в 1910 году

В Новосибирске общественники пытаются спасти остатки бывшего пивоваренного завода «Конкурент» товарищества «К.И. Крейчик, П.В. Семенов» — они боятся, что руины здания, которому более 100 лет, могут исчезнуть из-за строительства новой ледовой арены. 

Руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов 12 ноября подал заявление в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, чтобы сооружение признали памятником истории и культуры.

— Это же не просто какие-то развалины, а вполне значимый исторический объект. В 20–30-х годах в здании пивзавода открыли ветеринарную клинику, которая работала до конца 50-х годов, а потом она переехала и здание оказалось заброшено. Постепенно оно ветшало. Рядом находится площадка строительства нового ЛДС, и очень сильно работает техника, буквально в паре метров. Здание может полностью разрушиться, — рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Заявление общественников уже зарегистрировали в инспекции.

— Зданию более ста лет, при постройке использована технология бутовой кладки — одна из самых старых в истории строительства. Бутовые несущие конструкции отличаются надежностью, прочностью, долговечностью, высокой износоустойчивостью внешней поверхности каменной кладки, — говорится в заявлении.

В начале октября в микрорайоне Бугры в подвале одного из частных домов нашли железный рельс, которому 114 лет. Он использовался для возведения фундамента и до сих пор держит дом в сто квадратов.

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КОММЕНТАРИИ (117)

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15 ноя 2019 в 11:16

Да какое это культурное наследие?)) не смешите народ. Уже пора строить лдс, а эти руины не нужны никому.

15 ноя 2019 в 11:19

С пятидесятого года разрушается памятник культуры и никто пальцем об палец не ударил. Все заросло лесом.
А как только рядом начали строить федеральный объект, как тут же откуда ни возьмись появились защитнички, желающие попиариться и по возможности к бюджету присосаться.

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15 ноя 2019 в 11:18

Памятник?!! Это они на полном серьезе? Восстанавливать его нужно, за счет государства?!
Не верю!!!
Мракобесие подкралось с совершенно неожиданной стороны на этот раз.😐