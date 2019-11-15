Руины пивзавода возле будущего ЛДС попросили признать культурным наследием

Руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов 12 ноября подал заявление в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, чтобы сооружение признали памятником истории и культуры.

В Новосибирске общественники пытаются спасти остатки бывшего пивоваренного завода «Конкурент» товарищества «К.И. Крейчик, П.В. Семенов» — они боятся, что руины здания, которому более 100 лет, могут исчезнуть из-за строительства новой ледовой арены.

— Это же не просто какие-то развалины, а вполне значимый исторический объект. В 20–30-х годах в здании пивзавода открыли ветеринарную клинику, которая работала до конца 50-х годов, а потом она переехала и здание оказалось заброшено. Постепенно оно ветшало. Рядом находится площадка строительства нового ЛДС, и очень сильно работает техника, буквально в паре метров. Здание может полностью разрушиться, — рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Заявление общественников уже зарегистрировали в инспекции.

— Зданию более ста лет, при постройке использована технология бутовой кладки — одна из самых старых в истории строительства. Бутовые несущие конструкции отличаются надежностью, прочностью, долговечностью, высокой износоустойчивостью внешней поверхности каменной кладки, — говорится в заявлении.



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