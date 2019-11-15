Instagram начал скрывать лайки по всему миру, в том числе в России. Показываем, как это выглядит

Сегодня ночью у пользователей Instagram по всему миру начали пропадать лайки под постами. Лайки начали пропадать и у российских блогеров. Заявление об этом Instagram сделали в своем официальном аккаунте в Twitter.
— С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами, — говорится в заявлении. — Результаты тестов в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии были положительными. Это фундаментальное изменение для Instagram.
Теперь только автор поста сможет увидеть число лайков и просмотров под ним. Вот так это выглядит:
Глава одного из екатеринбургских агентств в области маркетинга в социальных сетях, Михаил Пономаренко, на своей странице в Facebook рассказал, к чему приведет отсутствие лайков.
— Не будет «заложников лайков». Нет смысла судить по числу лайков, насколько полезен или интересен пост, — отметил маркетолог. — Ведь есть такое поведение, когда человек ставит лайк, даже не читая пост (например, он выражает поддержку автору) или ставит лайк и начинает читать пост. Теперь на его мнение читать или не читать число лайков оказывать влияние не будет. Контенту станет еще сложнее попасть в ленту. Нужно еще больше заморочиться, чтобы пользователь увидел пост и как-то прореагировал на него. Контент прям точно должен попадать в контекст человека. А в новостной ленте не будет контента ради лайков. Только осмысленный контент, а все «эмоции дня» и другой эфемерный и эмоциональный контент окончательно утечет в Stories.
А об успешности контента, по мнению Михаила Пономаренко, говорил и будет говорить уровень вовлеченности: досматриваемость, дочитываемость, число вопросов в директ — сознательные реакции, которые все сложнее получать от аудитории.