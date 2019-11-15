Instagram начал скрывать лайки по всему миру, в том числе в России. Показываем, как это выглядит

Сегодня ночью у пользователей Instagram по всему миру начали пропадать лайки под постами. Лайки начали пропадать и у российских блогеров. Заявление об этом Instagram сделали в своем официальном аккаунте в Twitter.



— С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами, — говорится в заявлении. — Результаты тестов в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии были положительными. Это фундаментальное изменение для Instagram.