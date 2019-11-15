Хоккей: «Сибирь» проиграла нижегородскому «Торпедо»

Команды встретились в Нижним Новгороде на льду стадиона «Нагорный»

Вечером в четверг, 14 ноября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра закончилась со счетом 2:6 в пользу нижегородской команды.

Счет на 4-ой минуте открыл нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа. На это точным броском ему ответил форвард «Торпедо» Джоржан Шрёдер.

Во втором периоде лидировали игроки «Торпедо»: два гола забили Денис Баранцев и Даниила Ильин.

В третьем периоде на 48-ой минуте гол забил Станислав Бочаров. И жирную точку в матче поставил Дамир Жафяров.