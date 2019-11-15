15 ноября пятница
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 64.21
eur 70.68

Темы

СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 64.21
eur 70.68

Все новости

Все новости
Спорт

Хоккей: «Сибирь» проиграла нижегородскому «Торпедо»

Игра закончилась со счетом 2:6

Поделиться

616
7 Обсудить
Команды встретились в Нижним Новгороде на льду стадиона «Нагорный»

Команды встретились в Нижним Новгороде на льду стадиона «Нагорный»

Вечером в четверг, 14 ноября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра закончилась со счетом 2:6 в пользу нижегородской команды. 

Счет на 4-ой минуте открыл нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа. На это точным броском ему ответил форвард «Торпедо» Джоржан Шрёдер. 

Во втором периоде лидировали игроки «Торпедо»: два гола забили Денис Баранцев и Даниила Ильин.

В третьем периоде на 48-ой минуте гол забил Станислав Бочаров. И жирную точку в матче поставил Дамир Жафяров. 

«Сибирь» проиграла уже третий матч подряд, в то время как команда «Торпедо» Дэвида Немировски побеждает во втором матче из пяти последних. 

Прошлую игру новосибирцы проиграли ярославскому «Локомотиву». Матч закончился со счетом 2:0.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

хоккейКХЛ"Торпедо"

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 07:36

И снова дырявая хк сибирь. Начинайте ставить минусы упоротые болельщики.

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 07:36

Позор... Позор... Позор...

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 07:36

Ахаха как я рад... Как я рад... Молодцы Торпедо... разгромили позорную Сибирь с её фигуритстами ...выбили всю дурь... Это Сибири не слабаков дома обыграть...девятое законное место всё ближе... Позорься Сибирь... Новосибирцы гордятся тобой...