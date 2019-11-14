На площади Маркса перегородили парковочные места — НГС узнал почему

В Новосибирске на площади Карла Маркса перекрыли доступ к некоторым парковочным местам возле торгового комплекса «Калейдоскоп».
— Работники данного центра сокращают бесплатные парковочные места. Перетягивают лентой, устанавливают препятствия, — написал в редакцию НГС читатель.
В ТВК «Калейдоскоп» уточнили, что доступ к парковкам в непосредственной близости от комплекса напротив «Сан Сити» ограничен.
— Сейчас у нас там идут ремонтные работы. Есть определенные ремонтные работы, связанные с пожарной безопасностью, — рассказала Юлия Немилостивых, руководитель отдела маркетинга ООО «Левобережное» (управляет ТВК).
После ремонта парковочные места обещают открыть.
В «Калейдоскопе» отметили, что часто их покупателям не хватает свободных мест, поскольку парковки заняты другими людьми. В комплексе существует и подземная теплая парковка, но она платная — 50 рублей за 2 часа.
Ранее мы рассказывали о последних секретных местах, где еще можно запарковаться в непосредственной близости от Красного проспекта.