На площади Маркса перегородили парковочные места — НГС узнал почему

— Сейчас у нас там идут ремонтные работы. Есть определенные ремонтные работы, связанные с пожарной безопасностью, — рассказала Юлия Немилостивых, руководитель отдела маркетинга ООО «Левобережное» (управляет ТВК).

В ТВК «Калейдоскоп» уточнили, что доступ к парковкам в непосредственной близости от комплекса напротив «Сан Сити» ограничен.

В Новосибирске на площади Карла Маркса перекрыли доступ к некоторым парковочным местам возле торгового комплекса «Калейдоскоп».

После ремонта парковочные места обещают открыть.

В «Калейдоскопе» отметили, что часто их покупателям не хватает свободных мест, поскольку парковки заняты другими людьми. В комплексе существует и подземная теплая парковка, но она платная — 50 рублей за 2 часа.

Ранее мы рассказывали о последних секретных местах, где еще можно запарковаться в непосредственной близости от Красного проспекта.



