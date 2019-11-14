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На площади Маркса перегородили парковочные места — НГС узнал почему

Возле здания ТВК «Калейдоскоп» огородили бесплатные парковочные места

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Некоторые места возле стен комплекса огорожены, на табличке надпись «Парковка запрещена, стоянка для подъезда пожарной техники»

Некоторые места возле стен комплекса огорожены, на табличке надпись «Парковка запрещена, стоянка для подъезда пожарной техники»

В Новосибирске на площади Карла Маркса перекрыли доступ к некоторым парковочным местам возле торгового комплекса «Калейдоскоп».

— Работники данного центра сокращают бесплатные парковочные места. Перетягивают лентой, устанавливают препятствия, — написал в редакцию НГС читатель.

В ТВК «Калейдоскоп» уточнили, что доступ к парковкам в непосредственной близости от комплекса напротив «Сан Сити» ограничен. 

— Сейчас у нас там идут ремонтные работы. Есть определенные ремонтные работы, связанные с пожарной безопасностью, — рассказала Юлия Немилостивых, руководитель отдела маркетинга ООО «Левобережное» (управляет ТВК).

После ремонта парковочные места обещают открыть.

В «Калейдоскопе» отметили, что часто их покупателям не хватает свободных мест, поскольку парковки заняты другими людьми. В комплексе существует и подземная теплая парковка, но она платная — 50 рублей за 2 часа. 

Ранее мы рассказывали о последних секретных местах, где еще можно запарковаться в непосредственной близости от Красного проспекта. 

 

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
14 ноя 2019 в 19:26
+6 −3

Почему водителей должны обеспечивать парковками? Это их проблемы, пусть они их решают, за свой счет. Что-то не нравится...

Дедушка предпенсионер
14 ноя 2019 в 19:25
+0 −3

Приехал туда на жигулях копейки припарковать и негде.

14 ноя 2019 в 19:53
+1 −1

"часто их покупателям не хватает свободных мест" - не знаю, сколько там свободных мест, но меня удивляет сама фраза (о том, что...