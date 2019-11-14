Задержанный директор научно-исследовательского института попал в СИЗО на два месяца

Ранее о задержании руководителя АО «НИИЭП» в редакцию НГС сообщила читательница. В пресс-службе научно-исследовательского института эту информацию подтвердили , но причину задержания назвать не смогли.

По какой статье обвинения Амира Алямова взяли под стражу, в суде уточнить не смогли.

— Как положено по закону — на два месяца, — сообщила корреспонденту НГС помощник председателя суда Анна Пожарская, добавив, что меру пресечения избрали 13 ноября.

По одной из версий, Амира Алямова подозревают в должностных преступлениях и даче взятки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».



В Главном военном следственном управлении СКР предложили прислать запрос для получения информации по конкретному уголовному делу. В ГУ МВД России по Новосибирской области и региональном следственном управлении СКР в свою очередь сообщили, что не владеют сведениями о задержании Амира Алямова.