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Криминал

Задержанный директор научно-исследовательского института попал в СИЗО на два месяца

Амира Алямова взяли под стражу вчера

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Согласно постановлению суда, Амир Алямов проведёт в СИЗО два месяца

Согласно постановлению суда, Амир Алямов проведёт в СИЗО два месяца

Новосибирский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для управляющего директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» Амира Алямова — его поместили в СИЗО.

— Как положено по закону — на два месяца, — сообщила корреспонденту НГС помощник председателя суда Анна Пожарская, добавив, что меру пресечения избрали 13 ноября.

По какой статье обвинения Амира Алямова взяли под стражу, в суде уточнить не смогли.

Ранее о задержании руководителя АО «НИИЭП» в редакцию НГС сообщила читательница. В пресс-службе научно-исследовательского института эту информацию подтвердили, но причину задержания назвать не смогли. 

По одной из версий, Амира Алямова подозревают в должностных преступлениях и даче взятки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».

В Главном военном следственном управлении СКР предложили прислать запрос для получения информации по конкретному уголовному делу. В ГУ МВД России по Новосибирской области и региональном следственном управлении СКР в свою очередь сообщили, что не владеют сведениями о задержании Амира Алямова. 

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мера пресеченияНовосибирский гарнизонный военный суд

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КОММЕНТАРИИ (3)

Дуся в ботах
14 ноя 2019 в 18:02

Взялись за голубчиков.Молодцы.

с богаткова
14 ноя 2019 в 18:02

За годы службы в МЛС, многих повидал, но чтобы ученых..

Фото пользователя
14 ноя 2019 в 18:01

Все выяснят, не надо ничего домысливать.