Больше не веселит: старейшее автокафе Новосибирска закрывается

Заведение Jolly Way Pizza прекратит работу в начале будущей недели. Это было первое в Новосибирске заведение, где сделать заказ и забрать готовое блюдо можно было, не выходя из автомобиля.
Информацию о том, что Jolly Way Pizza прекращает работу, НГС подтвердил управляющий заведения Денис Глобенко. По его словам, владелец кафе Роман Корольков сейчас живёт преимущественно в Москве и решил продать павильон или сдать его в аренду новому хозяину.
— В текущем формате пиццерия просуществовала восемь лет, и ей нужно обновление, новые идеи и новая энергия, — сообщил Корольков через своего управленца.
Jolly Way Pizza (буквально «Пицца веселого пути») была открыта на Большевистской в 2011 году и стала первой в Новосибирске точкой формата автокафе — то есть заведения, где сделать заказ и забрать блюдо можно было, не выходя из машины.
Первая закусочная международной сети с такой возможностью в городе появилась только в 2015 году — её открыла (также на улице Большевистская) сеть «Бургер Кинг». У KFC такая точка появилась ещё почти через два года (в гипермаркете «Лента») на Энергетиков. Последним, в 2018 году, к этому «клубу» присоединился «Макдоналдс».
Кроме первенства в формате автокафе Jolly Way Pizza запомнилась тем, что в прошлом году начала торговать «улыбающимися бургерами»: на булочке у них был нарисован смайлик.
По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает девять автокафе. Кроме заведений перечисленных выше сетей, среди них есть и одна кофейня, открытая на парковке торгового центра «Малая Медведица». В октябре этого года НГС сравнил скорость обслуживания и качество еды в автокафе трёх основных сетей.