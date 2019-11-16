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Еда

Больше не веселит: старейшее автокафе Новосибирска закрывается

Новосибирское заведение было первым, но его вытеснили с рынка международные сети

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Заведение просуществовало восемь лет

Заведение просуществовало восемь лет

Заведение Jolly Way Pizza прекратит работу в начале будущей недели. Это было первое в Новосибирске заведение, где сделать заказ и забрать готовое блюдо можно было, не выходя из автомобиля.

Информацию о том, что Jolly Way Pizza прекращает работу, НГС подтвердил управляющий заведения Денис Глобенко. По его словам, владелец кафе Роман Корольков сейчас живёт преимущественно в Москве и решил продать павильон или сдать его в аренду новому хозяину.

— В текущем формате пиццерия просуществовала восемь лет, и ей нужно обновление, новые идеи и новая энергия, — сообщил Корольков через своего управленца.

Jolly Way Pizza (буквально «Пицца веселого пути») была открыта на Большевистской в 2011 году и стала первой в Новосибирске точкой формата автокафе — то есть заведения, где сделать заказ и забрать блюдо можно было, не выходя из машины. 

Первая закусочная международной сети с такой возможностью в городе появилась только в 2015 году — её открыла (также на улице Большевистская) сеть «Бургер Кинг». У KFC такая точка появилась ещё почти через два года (в гипермаркете «Лента») на Энергетиков. Последним, в 2018 году, к этому «клубу» присоединился «Макдоналдс».

Кроме первенства в формате автокафе Jolly Way Pizza запомнилась тем, что в прошлом году начала торговать «улыбающимися бургерами»: на булочке у них был нарисован смайлик. 

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает девять автокафе. Кроме заведений перечисленных выше сетей, среди них есть и одна кофейня, открытая на парковке торгового центра «Малая Медведица». В октябре этого года НГС сравнил скорость обслуживания и качество еды в автокафе трёх основных сетей. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
16 ноя 2019 в 16:38
+2 −0

На трассах вообще не должно быть в кафе. Грязь, пыль и выхлопные газы. Кто это вообще ел и ест?
Есть надо либо дома, либо в...

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 17:30
+1 −0

Не зря желал скорейшего закрытия данной рыгаловке...

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 16:59
+0 −1

Вообще плевать. Я в таких рыгаловках не харчуюсь.