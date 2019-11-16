Больше не веселит: старейшее автокафе Новосибирска закрывается

Заведение Jolly Way Pizza прекратит работу в начале будущей недели. Это было первое в Новосибирске заведение, где сделать заказ и забрать готовое блюдо можно было, не выходя из автомобиля.



Информацию о том, что Jolly Way Pizza прекращает работу, НГС подтвердил управляющий заведения Денис Глобенко. По его словам, владелец кафе Роман Корольков сейчас живёт преимущественно в Москве и решил продать павильон или сдать его в аренду новому хозяину.



— В текущем формате пиццерия просуществовала восемь лет, и ей нужно обновление, новые идеи и новая энергия, — сообщил Корольков через своего управленца.