Банк России нашел 28 нелегалов на финансовом рынке в Новосибирской области

Чтобы не столкнуться с действиями чёрных кредиторов, нужно проверять МФО на сайте Банка России

Всего за этот период на территории Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия специалисты Банка России выявили 166 нелегальных участников финансового рынка — больше 80% из них занимались незаконной выдачей займов. Чёрные кредиторы незаконно использовали в названиях своих фирм такие наименования как «микрофинансовая» и «микрокредитная компания». Маскируясь под МФО, они вводили в заблуждение потенциальных заёмщиков.

— Также эксперты выявили в Новосибирской области две организации, которые оказывали услуги на финансовом рынке с признаками мошенничества. Все материалы направлены в правоохранительные органы, — пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Банк России выявил 28 нелегальных участников финансового рынка в Новосибирской области за третий квартал 2019 года. Большая часть нарушений связана с незаконной выдачей потребительских займов.

— По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе Сибири. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

Эксперты советуют проверять участников финансового рынка, чтобы не столкнуться с мошенниками. Это можно сделать в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России.

Ранее НГС писал о том, как Центробанк ужесточает условия работы для микрофинансовых организаций — эксперты прогнозировали закрытие многих МФО.