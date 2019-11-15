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Банк России нашел 28 нелегалов на финансовом рынке в Новосибирской области

Большинство из них выдавали займы

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Чтобы не столкнуться с действиями чёрных кредиторов, нужно проверять МФО на сайте Банка России

Чтобы не столкнуться с действиями чёрных кредиторов, нужно проверять МФО на сайте Банка России

Банк России выявил 28 нелегальных участников финансового рынка в Новосибирской области за третий квартал 2019 года. Большая часть нарушений связана с незаконной выдачей потребительских займов.

— Также эксперты выявили в Новосибирской области две организации, которые оказывали услуги на финансовом рынке с признаками мошенничества. Все материалы направлены в правоохранительные органы, — пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Всего за этот период на территории Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия специалисты Банка России выявили 166 нелегальных участников финансового рынка — больше 80% из них занимались незаконной выдачей займов. Чёрные кредиторы незаконно использовали в названиях своих фирм такие наименования как «микрофинансовая» и «микрокредитная компания». Маскируясь под МФО, они вводили в заблуждение потенциальных заёмщиков. 

— По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе Сибири. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

Эксперты советуют проверять участников финансового рынка, чтобы не столкнуться с мошенниками. Это можно сделать в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России.

Ранее НГС писал о том, как Центробанк ужесточает условия работы для микрофинансовых организаций — эксперты прогнозировали закрытие многих МФО.

Сталкивались ли вы с обманом при взятии потребительского займа? Если да, то расскажите свою историю НГС по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 982 781–74–07.

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КОММЕНТАРИИ (6)

15 ноя 2019 в 09:42

И где же в этой "новости" список тех нелегалов, или хотя бы ссылка на список?

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 09:17

ну и где ваш хваленый ЧОП?

Фывап
15 ноя 2019 в 10:08

Список данных организаций был бы очень полезен. Ведь им можно не возвращать деньги.