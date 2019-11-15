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Город

Синоптики пообещали резкий перепад температур на выходных

В начале выходных ожидаются крепкие морозы, но уже в воскресенье резко станет теплее

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В воскресенье синоптики обещают потепление до 0 градусов

В воскресенье синоптики обещают потепление до 0 градусов

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: сначала резкое похолодание, а затем оттепель. 

— Сейчас ждём волну холода на 15–16 ноября с температурным фоном до -26...-31 градус мороза. По западу 16 ноября уже начнёт теплеть, и даже в городе мы ждём, что днём уже будет теплеть до -15 градусов мороза. Но 17 ноября снова к нам придёт циклон ныряющего типа с северо-запада с Уральского хребта, и снова наступит ослабление морозов при порывистом ветре, при снегопадах, гололёдных явлениях, и снова температура поднимется днём до 0...-5 градусов, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ночью как в Новосибирской области, так и в городе ожидаются заморозки.

— В ближайшие двое суток ночью -19...-24 градуса, а 17 ноября мороз ослабеет до -15...-20 градусов, — добавил Ягудин.

После первой волны холода, которая пришла в город на выходных, Обское море начало замерзать. Фотограф НГС Александр Ощепков снял, как лёд постепенно сковывает поверхность водохранилища. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (20)

Житель центра
15 ноя 2019 в 08:31
+2 −11

Давайте уже -40, хочу чтобы автоведроводители прыгали как олени по сугрбовам, пытаясь безуспешно завести свое ржавое, поганое...

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 08:29
+2 −5

Что скажет ЧОП?

Гость3
15 ноя 2019 в 09:07
+1 −2

Кто эта богиня на фото? Я влюбился!