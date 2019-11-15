Синоптики пообещали резкий перепад температур на выходных

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: сначала резкое похолодание, а затем оттепель.



— Сейчас ждём волну холода на 15–16 ноября с температурным фоном до -26...-31 градус мороза. По западу 16 ноября уже начнёт теплеть, и даже в городе мы ждём, что днём уже будет теплеть до -15 градусов мороза. Но 17 ноября снова к нам придёт циклон ныряющего типа с северо-запада с Уральского хребта, и снова наступит ослабление морозов при порывистом ветре, при снегопадах, гололёдных явлениях, и снова температура поднимется днём до 0...-5 градусов, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.