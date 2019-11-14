Дело о заказном убийстве 12-летней давности передали суду присяжных: заседателей выберут в декабре

Новосибирский областной суд начал рассматривать уголовное дело о заказном убийстве 12-летней давности на улице Дачной.
В среду, 13 ноября, в суде состоялось предварительное слушание по этому делу. В убийстве обвиняют Виктора Гусельникова, Георгия Санду, Ивана Удовиченко и Александра Черкасова, сообщается в карточке дела на сайте облсуда.
Как пояснила корреспонденту НГС прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Наталья Ладошкина, во время предварительного слушания суд решил вопрос о том, какую меру пресечения оставить подсудимым на время рассмотрения уголовного дела.
— Остались под стражей на ближайшие шесть месяцев, — уточнила Наталья Ладошкина.
По её словам, также трое подсудимых ходатайствовали о том, чтобы суд рассматривал уголовное дело с участием присяжных. Суд это ходатайство удовлетворил. Присяжных начнут отбирать на первом судебном заседании, которое состоится 12 декабря.
Как ранее рассказывали следователи, в декабре 2007 года в подъезде дома на улице Дачной нашли женщину, раненную ножом в грудь. У неё оказалось повреждено сердце. Пострадавшую увезли в больницу, там пациентка погибла от ран. После этого следователи возбудили уголовное дело.
В 2008 году следствие приостановили из-за того, что найти причастных к убийству не удалось. Только в марте 2019 года следователи получили новые данные от оперативных служб, проверили эти сведения и пришли к выводу, что убийство женщины заказал её родственник.
По версии следствия, заказчик хотел получить квартиру, в которой жила сибирячка, и предложил своему знакомому около 500 тысяч рублей за её убийство. После этого знакомый, к которому обратился мужчина, нашёл трёх исполнителей.
— Они распределили между собой преступные роли. Неоднократно злоумышленники выезжали по месту проживания жертвы, следили за ней, изучили маршрут передвижения и время выхода из квартиры, — сообщали ранее в Следственном комитете.
Утром 21 декабря 2007 года четверо мужчин приехали на улицу Дачную. Один из них, по версии следствия, дважды ударил жертву в грудь ножом. Трое других следили за обстановкой на улице. Заказчика в момент убийства на месте преступления не было.
Вскоре после убийства родственницы заказчик уехал в Республику Алтай — там его впоследствии и задержали. Троих исполнителей задержали в Новосибирске. Ещё один исполнитель, который зарезал женщину, умер в 2016 году от болезни.
В октябре 2019 года расследование уголовного дела закончилось.