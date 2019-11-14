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Образование

Вместе с братом и сестрой: Госдума изменила правила зачисления в школы и детсады

Депутаты разрешили родственникам учиться вместе

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Новым законом депутаты избавят детей от разлуки, а родителей — от лишних расходов

Новым законом депутаты избавят детей от разлуки, а родителей — от лишних расходов

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили закон, который позволит братьям и сестрам учиться в одной школе или ходить в один детский сад. Дети, проживающие в одной семье, получают приоритетное право на зачисление в одно и то же учреждение. По мнению депутатов, мера благотворно скажется на демографии — родители больше не будут тратить время и деньги на развоз детей по городу.

— Если в семье даже два ребенка учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую значительно отдаленные по территориальному признаку, представляется довольно затруднительным, в том числе с учетом начала рабочего времени родителей, а иногда и вовсе невозможным. В случае, если в семье трое или более детей, ситуация еще больше усложняется, фактически ограничивая право детей на качественное образование, безопасное передвижение по пути в школу и обратно, на полноценный отдых, а родителей — в возможности осуществлять трудовую деятельность и обеспечивать семью, особенно в неполных семьях, — пишут инициаторы законопроекта в пояснительной записке.

Закон оговаривает, что дети должны быть не только родственниками, но и проживать вместе. То есть, если после развода родителей один ребенок остался с мамой, а другой — с папой, поступать им придется на общих основаниях.

В ближайшее время законопроект будет направлен в Совет Федерации, после чего — на подпись президенту. Аналогичные правила прежде пытались вводить региональные власти. Например, в прошлом году попытку предприняли в Самарской области, однако законопроект завернула прокуратура — там посчитали, что он нарушает права других детей.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Ольга
14 ноя 2019 в 16:54

Что-то не поняла: а раньше что, нельзя было????? :))))

Дуся в ботах
14 ноя 2019 в 16:48

Правильно,деток нельзя разлучать.

я не робот
14 ноя 2019 в 16:52

бурная имитация деятельности остолопами.