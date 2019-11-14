Вместе с братом и сестрой: Госдума изменила правила зачисления в школы и детсады

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили закон, который позволит братьям и сестрам учиться в одной школе или ходить в один детский сад. Дети, проживающие в одной семье, получают приоритетное право на зачисление в одно и то же учреждение. По мнению депутатов, мера благотворно скажется на демографии — родители больше не будут тратить время и деньги на развоз детей по городу.

— Если в семье даже два ребенка учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую значительно отдаленные по территориальному признаку, представляется довольно затруднительным, в том числе с учетом начала рабочего времени родителей, а иногда и вовсе невозможным. В случае, если в семье трое или более детей, ситуация еще больше усложняется, фактически ограничивая право детей на качественное образование, безопасное передвижение по пути в школу и обратно, на полноценный отдых, а родителей — в возможности осуществлять трудовую деятельность и обеспечивать семью, особенно в неполных семьях, — пишут инициаторы законопроекта в пояснительной записке.

