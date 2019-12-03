Живем бедно: новосибирцы потратили на новые машины 23 миллиарда рублей (5 самых покупаемых марок)

За январь–октябрь 2019 года в Новосибирской области продано 15 370 новых легковых автомобилей, это на 8,2% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в агентстве «Автостат».



При рассчитанной аналитиками средней цене нового автомобиля в 1 518 700 рублей общие затраты новосибирцев на обновление автопарка достигают около 23 миллиардов рублей. В лидерах спроса в нашем регионе оказались корейские и отечественные модели.

— За 10 месяцев 2019 года продано 1290 штук KIA Rio, 930 Hyundai Creta, 890 Hyundai Solaris, 870 Lada Granta, 610 Lada Vesta, — уточнили в пресс-службе аналитического агенства «Автостат».