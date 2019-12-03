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Живем бедно: новосибирцы потратили на новые машины 23 миллиарда рублей (5 самых покупаемых марок)

В предпочтениях — корейские и отечественные модели

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В Новосибирской области продано&nbsp;<nobr class="_">15 370</nobr> новых легковых автомобилей

В Новосибирской области продано 15 370 новых легковых автомобилей

За январь–октябрь 2019 года в Новосибирской области продано 15 370 новых легковых автомобилей, это на 8,2% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в агентстве «Автостат». 

При рассчитанной аналитиками средней цене нового автомобиля в 1 518 700 рублей общие затраты новосибирцев на обновление автопарка достигают около 23 миллиардов рублей. В лидерах спроса в нашем регионе оказались корейские и отечественные модели. 

— За 10 месяцев 2019 года продано 1290 штук KIA Rio, 930 Hyundai Creta, 890 Hyundai Solaris, 870 Lada Granta, 610 Lada Vesta, — уточнили в пресс-службе аналитического агенства «Автостат».

В целом по России затраты жителей на покупку новых машин в текущем году составили 2 триллиона 38 миллиардов рублей. 

Всего в Новосибирске по статистике на четырёх жителей приходится один автомобиль.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (1)

2018
3 дек 2019 в 22:05

Ждем нытья либералов про то, что фсе пропало, жисть тяжелая, бинзин дарагой и т.д.