Живем бедно: новосибирцы потратили на новые машины 23 миллиарда рублей (5 самых покупаемых марок)

За январь–октябрь 2019 года в Новосибирской области продано
При рассчитанной аналитиками средней цене нового автомобиля в
— За 10 месяцев 2019 года продано 1290 штук KIA Rio, 930 Hyundai Creta, 890 Hyundai Solaris, 870 Lada Granta, 610 Lada Vesta, — уточнили в пресс-службе аналитического агенства «Автостат».
В целом по России затраты жителей на покупку новых машин в текущем году составили 2 триллиона 38 миллиардов рублей.
Всего в Новосибирске по статистике на четырёх жителей приходится один автомобиль.
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