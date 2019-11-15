Сибирские художники собрали пять тысяч человек на выставку в Берлине

Новосибирская художница Марина Ягода рассказала НГС о месяце работы в Германии и галерее уличного искусства Neurotitan, где проходила выставка, в которой они участвовали с командой граффити-бюро «Такнадо!».



— Ещё два года назад нам удалось зарезервировать место в галерее Neurotitan в центре Берлина. Этот дворик интересен тем, что туда водят экскурсии: там стены разрисованы, в галерее тоже всё изрисовано. Это культовое местечко, куда приходят люди, чтобы посмотреть на уличное искусство. Название выставки «Бетон Тайга» — это некоторые наши интерпретации о взаимодействии города и природы, как каждый видит по-своему. Работы получились разные, думаю, в этом и есть их ценность, — рассказала журналисту НГС Марина Ягода.