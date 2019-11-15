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Культура

Сибирские художники собрали пять тысяч человек на выставку в Берлине

Марина Ягода — о месяце работы в Германии и галерее уличного искусства

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Две работы справа принадлежат Марине Ягоде. Это девушка — дух леса, которая символизирует природное, и мужчина, который символизирует урбанистичное

Две работы справа принадлежат Марине Ягоде. Это девушка — дух леса, которая символизирует природное, и мужчина, который символизирует урбанистичное

Новосибирская художница Марина Ягода рассказала НГС о месяце работы в Германии и галерее уличного искусства Neurotitan, где проходила выставка, в которой они участвовали с командой граффити-бюро «Такнадо!».

— Ещё два года назад нам удалось зарезервировать место в галерее Neurotitan в центре Берлина. Этот дворик интересен тем, что туда водят экскурсии: там стены разрисованы, в галерее тоже всё изрисовано. Это культовое местечко, куда приходят люди, чтобы посмотреть на уличное искусство. Название выставки «Бетон Тайга» — это некоторые наши интерпретации о взаимодействии города и природы, как каждый видит по-своему. Работы получились разные, думаю, в этом и есть их ценность, — рассказала журналисту НГС Марина Ягода.

Вход в галерею — через сувенирную лавку, а внутри пространства стоит ещё и такая палатка

Вход в галерею — через сувенирную лавку, а внутри пространства стоит ещё и такая палатка

Шесть художников команды создали выставку, которую посетили пять тысяч человек

Шесть художников команды создали выставку, которую посетили пять тысяч человек

Всего было шесть художников в команде: четыре новосибирских из «Такнадо!», а двоих они пригласили из других городов — Екатеринбурга и Бишкека.

— Мои работы — это два больших холста, как раз бетон и тайга. Диптих — два персонажа: барышня, некий дух леса, как я люблю рисовать: что-то волшебное и природное. И что-то урбанистическое: образ мужчины — сверху наложена топографическая карта местности, где добываются полезные ископаемые, буровые вышки на заднем плане. Получилась для меня нетипичная работа, в Берлине она очень хорошо зашла. Как сказала хозяйка галереи, выставка была очень успешной: около пяти тысяч человек посетили её. Мне кажется, неплохой результат, — описала свою работу Марина Ягода.

Название выставки —&nbsp;«Бетон Тайга». Она посвящена взаимодействию города и природы

Название выставки — «Бетон Тайга». Она посвящена взаимодействию города и природы

Марина Ягода добавила, что за этот месяц они сделали много работ и командой, и вместе с немецкими художниками.

Пока Марина Ягода находилась в другой стране, одну из её работ в Новосибирске испортили. Она устроила голосование на тему испорченных граффити, чтобы понять, что лучше сделать в этой ситуации.

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граффитиуличное искусствоТакнадо!Марина ЯгодаГерманияБерлинхудожники

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КОММЕНТАРИИ (6)

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 13:29
+1 −2

Бредятина какая-то а не картины.

Фото пользователя
15 ноя 2019 в 13:35
+1 −1

Берлин - горат супир, жил там пару раз долго.
Очень приятно что комуняг прогнали оттуда.

ЧОП ЧОП ЧОП
15 ноя 2019 в 13:43
+0 −0

Мы охроняли обьект заодно маслом падрисовывали усы