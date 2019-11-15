Сибирские художники собрали пять тысяч человек на выставку в Берлине

Новосибирская художница Марина Ягода рассказала НГС о месяце работы в Германии и галерее уличного искусства Neurotitan, где проходила выставка, в которой они участвовали с командой граффити-бюро «Такнадо!».
— Ещё два года назад нам удалось зарезервировать место в галерее Neurotitan в центре Берлина. Этот дворик интересен тем, что туда водят экскурсии: там стены разрисованы, в галерее тоже всё изрисовано. Это культовое местечко, куда приходят люди, чтобы посмотреть на уличное искусство. Название выставки «Бетон Тайга» — это некоторые наши интерпретации о взаимодействии города и природы, как каждый видит по-своему. Работы получились разные, думаю, в этом и есть их ценность, — рассказала журналисту НГС Марина Ягода.
Всего было шесть художников в команде: четыре новосибирских из «Такнадо!», а двоих они пригласили из других городов — Екатеринбурга и Бишкека.
— Мои работы — это два больших холста, как раз бетон и тайга. Диптих — два персонажа: барышня, некий дух леса, как я люблю рисовать: что-то волшебное и природное. И что-то урбанистическое: образ мужчины — сверху наложена топографическая карта местности, где добываются полезные ископаемые, буровые вышки на заднем плане. Получилась для меня нетипичная работа, в Берлине она очень хорошо зашла. Как сказала хозяйка галереи, выставка была очень успешной: около пяти тысяч человек посетили её. Мне кажется, неплохой результат, — описала свою работу Марина Ягода.
Марина Ягода добавила, что за этот месяц они сделали много работ и командой, и вместе с немецкими художниками.
Пока Марина Ягода находилась в другой стране, одну из её работ в Новосибирске испортили. Она устроила голосование на тему испорченных граффити, чтобы понять, что лучше сделать в этой ситуации.