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Как новенькая: у легендарной пельменной на Советской обновили фасад

Пока пельменная закрыта — внутри ещё идут работы

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В помещении пельменной сегодня идёт ремонт

В помещении пельменной сегодня идёт ремонт

В Новосибирске у здания-памятника на углу улиц Советской и Коммунистической обновили фасад — сейчас работы идут ещё и внутри здания.

Само здание окрасили в тёмно-коричневый цвет, а резные наличники и карниз — в белый. В самом здании на момент подготовки публикации никого не было, отсутствует и паспорт объекта, а внутри заметны начавшиеся ремонтные работы.

Особняк на Коммунистической, 31 строился в период 1900–1903 годов как доходный дом и принадлежал купцу Семёну Вагину, а с 1914 года — домовладельцу Сабурову. Здание является памятником деревянного зодчества и охраняется государством.

По данным «Контур.Фокус», в здании зарегистрировано более 10 компаний, в основном строительных. Связаться с их представителями корреспонденту НГС не удалось: у части не указаны контактные данные, несколько номеров телефонов оказались недействительны.

НГС также отправил запрос в правительство НСО, чтобы выяснить, кто отремонтировал здания и какие деньги для этого привлекались.

Много лет внешний вид особняка не менялся

Много лет внешний вид особняка не менялся

Первый этаж особняка с начала 1990-х занимала пельменная «Домашние пельмени» — одно из самых старых частных заведений общепита в Новосибирске. В 2018 году его продали, но уже через неделю пельменная открылась снова, а новая владелица подчеркнула, что хотела бы сохранить легендарную пельменную, расширив меню.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Дуся в ботах
14 ноя 2019 в 17:02

Пельмени - еда для здоровых. Людям даже с гастритом, коих процентов 90, нельзя никакие пельмени. Только супчик из петушка или курочки.

с богаткова
14 ноя 2019 в 17:02

мои повара когда готовят руки дезинфицируют санитайзерами. в этой пельменной как обстоят с этим дела?

Труэ
14 ноя 2019 в 17:17

Вау. Ну придраться даже не к чему. )
Такая милота и создает атмосферу. Правда, не верится, что всё так и оставят. Всё равно же как-нибудь изгадят по-торгашески.