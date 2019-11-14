Как новенькая: у легендарной пельменной на Советской обновили фасад

В Новосибирске у здания-памятника на углу улиц Советской и Коммунистической обновили фасад — сейчас работы идут ещё и внутри здания.



Само здание окрасили в тёмно-коричневый цвет, а резные наличники и карниз — в белый. В самом здании на момент подготовки публикации никого не было, отсутствует и паспорт объекта, а внутри заметны начавшиеся ремонтные работы.



Особняк на Коммунистической, 31 строился в период 1900–1903 годов как доходный дом и принадлежал купцу Семёну Вагину, а с 1914 года — домовладельцу Сабурову. Здание является памятником деревянного зодчества и охраняется государством.