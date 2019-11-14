Как новенькая: у легендарной пельменной на Советской обновили фасад

В Новосибирске у здания-памятника на углу улиц Советской и Коммунистической обновили фасад — сейчас работы идут ещё и внутри здания.
Само здание окрасили в тёмно-коричневый цвет, а резные наличники и карниз — в белый. В самом здании на момент подготовки публикации никого не было, отсутствует и паспорт объекта, а внутри заметны начавшиеся ремонтные работы.
Особняк на Коммунистической, 31 строился в период 1900–1903 годов как доходный дом и принадлежал купцу Семёну Вагину, а с 1914 года — домовладельцу Сабурову. Здание является памятником деревянного зодчества и охраняется государством.
По данным «Контур.Фокус», в здании зарегистрировано более 10 компаний, в основном строительных. Связаться с их представителями корреспонденту НГС не удалось: у части не указаны контактные данные, несколько номеров телефонов оказались недействительны.
НГС также отправил запрос в правительство НСО, чтобы выяснить, кто отремонтировал здания и какие деньги для этого привлекались.
Первый этаж особняка с начала 1990-х занимала пельменная «Домашние пельмени» — одно из самых старых частных заведений общепита в Новосибирске. В 2018 году его продали, но уже через неделю пельменная открылась снова, а новая владелица подчеркнула, что хотела бы сохранить легендарную пельменную, расширив меню.