Подробности смерти новосибирца в поликлинике: гражданская жена считает, что ЭКГ могла спасти ему жизнь

Новосибирец Евгений Шульгин умер в железнодорожной поликлинике
57-летний мужчина работал в Западно-Сибирском центре метрологии, в конце октября он обратился в ведомственную поликлинику из-за боли в спине, где врач назначил ему физиотерапию.
Сидел в очереди, пока не упал
— В понедельник, 28 октября, он взял отгул — болела спина. Во вторник пошёл на больничный — коллеги отправили. После сказал: «Мне что-то больничный дали короткий, до четверга». Написали хондроз, назначили физиотерапию, — рассказывает Елена Карелина, фактическая супруга Евгения. Женщина считает, что инфаркт могла спровоцировать физиотерапия — процедуры назначили 29 октября. По словам Елены, перед назначением мужу не сделали кардиограмму.
В среду Евгений забрал Елену с диализа и обещал отвезти её по делам после процедур. Еще утром мужчина почувствовал недомогание, но всё равно решил пойти на процедуры.
— Едем в машине. Я заметила, что он дышит странно. Сказал, что всё болит, показал на середину груди. Я предположила, что это может быть сердце, и спросила, сделали ли ему кардиограмму прежде, чем назначили физио. Он сказал, что нет. Сказал, что физио — это недолго и через полчаса вернётся. Прошли полчаса, час, я ему названиваю, его нет. Думала, там очередь, — вспоминает Елена Карелина.
Через несколько часов с мобильного телефона Евгения позвонили и попросили, чтобы Елена приехала в поликлинику.
— Говорят, приезжайте. Спрашиваю, живой ли он — «уже нет». Когда я пришла, то на месте уже работала полиция. Он ещё мягкий был. Там стояли женщины, говорили, что он жаловался. Его по кабинетам отправили к терапевту, хотя он жаловался на боли в груди, можно было бы скорую вызывать или срочно сделать ЭКГ, там же есть процедурный кабинет. А он сидел в очереди, пока не упал и не умер. Сидел уже полулёжа, все видели и никто не помог. У нас в другой поликлинике в Заельцовском районе, когда направляют к физиотерапевту, требуют справки от специалистов, только потом назначают процедуру. Насколько я знаю, физиолечение категорически запрещено сердечникам, — говорит Елена. — Успели ли ему в тот день сделать физиотерапию — не знаю.
Что говорят следователи
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что начали проверку.
— По факту смерти в учреждении проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства смерти. Сколько будет длиться проверка, решит следователь, — рассказали в СК.
По словам Елены Карелиной, следователи пообещали связаться с ней в начале ноября, но так и не встретились. Несмотря на то что что Евгений и Елена были в отношениях более 20 лет, их брак не был зарегистрирован. Из-за этого врачи и следователи могут отказаться сообщать ей результаты проверки, так как это медицинская тайна.
В начале ноября журналист НГС дозвонилась до заместителя главного врача ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-медицина"», но руководитель согласился отвечать только на официальный запрос. К моменту публикации ответ не был получен.
В марте 37-летний новосибирец скоропостижно умер от рака — за месяц до смерти он обращался в поликлинику, но врачи не заметили у него серьёзных заболеваний.