Подробности смерти новосибирца в поликлинике: гражданская жена считает, что ЭКГ могла спасти ему жизнь

Близкие Евгения Шульгина считают, что причиной инфаркта могло стать назначенное физиолечение Фото: Елена Карелина

Новосибирец Евгений Шульгин умер в железнодорожной поликлинике № 2 ещё 30 октября — у мужчины произошёл инфаркт. Гражданская жена Шульгина считает, что его могла спасти ЭКГ, а назначенная врачом физиотерапия только усугубила ситуацию. Следователи сейчас проводят проверку. 57-летний мужчина работал в Западно-Сибирском центре метрологии, в конце октября он обратился в ведомственную поликлинику из-за боли в спине, где врач назначил ему физиотерапию. Сидел в очереди, пока не упал — В понедельник, 28 октября, он взял отгул — болела спина. Во вторник пошёл на больничный — коллеги отправили. После сказал: «Мне что-то больничный дали короткий, до четверга». Написали хондроз, назначили физиотерапию, — рассказывает Елена Карелина, фактическая супруга Евгения. Женщина считает, что инфаркт могла спровоцировать физиотерапия — процедуры назначили 29 октября. По словам Елены, перед назначением мужу не сделали кардиограмму.

В среду Евгений забрал Елену с диализа и обещал отвезти её по делам после процедур. Еще утром мужчина почувствовал недомогание, но всё равно решил пойти на процедуры. — Едем в машине. Я заметила, что он дышит странно. Сказал, что всё болит, показал на середину груди. Я предположила, что это может быть сердце, и спросила, сделали ли ему кардиограмму прежде, чем назначили физио. Он сказал, что нет. Сказал, что физио — это недолго и через полчаса вернётся. Прошли полчаса, час, я ему названиваю, его нет. Думала, там очередь, — вспоминает Елена Карелина. Через несколько часов с мобильного телефона Евгения позвонили и попросили, чтобы Елена приехала в поликлинику.

— Говорят, приезжайте. Спрашиваю, живой ли он — «уже нет». Когда я пришла, то на месте уже работала полиция. Он ещё мягкий был. Там стояли женщины, говорили, что он жаловался. Его по кабинетам отправили к терапевту, хотя он жаловался на боли в груди, можно было бы скорую вызывать или срочно сделать ЭКГ, там же есть процедурный кабинет. А он сидел в очереди, пока не упал и не умер. Сидел уже полулёжа, все видели и никто не помог. У нас в другой поликлинике в Заельцовском районе, когда направляют к физиотерапевту, требуют справки от специалистов, только потом назначают процедуру. Насколько я знаю, физиолечение категорически запрещено сердечникам, — говорит Елена. — Успели ли ему в тот день сделать физиотерапию — не знаю.