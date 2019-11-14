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Дело новосибирских живодёрок: на круглом столе в Госдуме попросили проверить работу полиции

Зоозащитники передали письмо генпрокурору с просьбой взять дело под личный контроль

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Круглый стол прошёл сегодня в Госдуме

Круглый стол прошёл сегодня в Госдуме

Новосибирские зоозащитники сегодня, 14 ноября, на круглом столе в Госдуме передали письмо к генеральному прокурору Юрию Чайке. 

Они попросили его провести проверку, как отрабатывалось полицией и опекой дело новосибирских живодёрок, и наказать их за бездействие. В своём письме они описали ситуацию, которая произошла в начале августа в Академгородке. 

Тогда рыжий кот Мартин не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным обвиняют девушку — соседку владельцев кота. Позже выяснилось, что она была в тот день в квартире не одна, а от рук живодёрок пострадало множество животных. Соседи рассказали корреспонденту НГС о криках и визгах животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и других чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.

— Наша ситуация прогремела на всю страну. В таком некрасивом свете. Более того, мы считаем, что на уровне местной власти ситуация давно перестала быть контролируемой. Одна из фигуранток до сих пор живёт одна, несовершеннолетняя, без родителей и опекунов, а вторая живёт с опекунами, школу не посещает, непонятно какая ходит. Ситуация со стороны органов опеки не контролируется вообще, — объяснила причины обращения к генпрокурору представительница новосибирских зоозащитников Светлана. Женщина попросила не указывать её фамилию.

Она добавила, что 16-летние девушки, которых обвиняют в жестокой расправе над животными, постоянно меняют съёмные квартиры и живут одни, без надзора.

— Безнадзорные подростки скачут по городу, снимают новые и новые квартиры, а родители разводят руками. Местная администрация городская и местные системы правопорядка не справились с двумя малолетними живодёрами. Дело возбуждалось невероятно сложно. Очень важен был начальный этап, потому что большая часть улик, вещественных доказательств оказались просто уничтожены, — пояснила корреспонденту НГС зоозащитница.

Она передала письмо на круглом столе в Госдуме, под которыми подписались более 400 новосибирцев.

В Новосибирске сейчас идёт суд по другому не менее резонансному случаю жестокого обращения с животными. В Кировском районном суде рассматривается дело Сергея Корсукова, которого обвиняют в убийстве собаки по кличке Шанти в Матрёшкином дворе.

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жестокое обращение с животными

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КОММЕНТАРИИ (4)

Дуся в ботах
14 ноя 2019 в 17:59
+1 −4

Заняться нечем этим зоозащитницам? На работу лучше устройтесь.

Фото пользователя
14 ноя 2019 в 17:58
+1 −3

Это же всего лишь животные. Зачем такую шумиху поднимать?

с богаткова
14 ноя 2019 в 17:59
+0 −2

Служил на зоне кинологом, поэтому тем кто обижает животных делаю замечание.