В Новосибирске задержали главу научно-исследовательского института

— Информация правдива, в понедельник задержали нашего директора, я полагаю, что все вопросы нужно задавать следственным органам. Предприятие работает в штатном режиме, — сообщила сотрудник пресс-службы, добавив, что не владеет информацией о проведении обысков и причине задержания.

В следственном управлении СК России по НСО сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области попросили перезвонить ориентировочно через час.



Научно-исследовательский институт электронных приборов входит в состав концерна «Техмаш» государственной корпорации «Ростех». Он создаёт бортовые вычислительные машины и автоматику для различных систем вооружения и военной техники, занимается серийным производством радиоэлектронной аппаратуры ближней радиолокации. Также институт разрабатывает продукцию для гражданской промышленности, например авиационные датчики обледенения и систем кондиционирования самолётов, модульные котельные различной мощности, аккумуляторные фонари специального назначения, сообщается на сайте компании.

Амир Алямов работает в научно-исследовательском институте электронных приборов с 2002 года, а с 2012 года возглавляет это предприятие. До этого он работал на Новосибирском заводе химкоцентратов, в Новосибирской общественной организации «Клуб "Сибирь"», с 1998 по 2002 годы занимал должность начальника отдела в комитете по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска.