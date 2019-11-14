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В Новосибирске задержали главу научно-исследовательского института

Источники сообщают об обысках на предприятии

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Амира Алямова задержали в начале недели

Амира Алямова задержали в начале недели

В Новосибирске задержали управляющего директора научно-исследовательского института электронных приборов Амира Алямова. 

— Позавчера задержан правоохранительными органами действующий директор АО НИИЭП, на предприятии прошли обыски, на допросы вызывают замов, — написала читательница в редакцию НГС.

В пресс-службе АО «НИИЭП» корреспонденту НГС подтвердили задержание главы института Амира Алямова.

— Информация правдива, в понедельник задержали нашего директора, я полагаю, что все вопросы нужно задавать следственным органам. Предприятие работает в штатном режиме, — сообщила сотрудник пресс-службы, добавив, что не владеет информацией о проведении обысков и причине задержания.

В следственном управлении СК России по НСО сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области попросили перезвонить ориентировочно через час.

Научно-исследовательский институт электронных приборов входит в состав концерна «Техмаш» государственной корпорации «Ростех». Он создаёт бортовые вычислительные машины и автоматику для различных систем вооружения и военной техники, занимается серийным производством радиоэлектронной аппаратуры ближней радиолокации. Также институт разрабатывает продукцию для гражданской промышленности, например авиационные датчики обледенения и систем кондиционирования самолётов, модульные котельные различной мощности, аккумуляторные фонари специального назначения, сообщается на сайте компании.

Амир Алямов работает в научно-исследовательском институте электронных приборов с 2002 года, а с 2012 года возглавляет это предприятие. До этого он работал на Новосибирском заводе химкоцентратов, в Новосибирской общественной организации  «Клуб "Сибирь"», с 1998 по 2002 годы занимал должность начальника отдела в комитете по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска.

Ранее суд в Новосибирске вынес приговор бывшему директору научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна Михаилу Садовому — он получил реальный срок в колонии общего режима за растрату государственных миллионов. Сегодня стало известно, что Михаил Садовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

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КОММЕНТАРИИ (6)

Дуся в ботах
14 ноя 2019 в 15:04
+1 −3

В последнее время много посадок.взялись за голубчиков.

Дуся в ботах
14 ноя 2019 в 15:08
+1 −1

Очень радо,считаю что надо вообще всех паголовно проверять.

людмила
14 ноя 2019 в 15:06
+2 −0

Стало модно всех подряд садить, что ни день, то новый человек сидит