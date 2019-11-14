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«Выглядят они эпично»: новосибирец снял медитативное видео с гипнотизирующими ветряками в Австрии

Вадим Махоров провёл съёмку во время путешествия из Вены в Братиславу

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Ветрогенераторы стоят в большом количестве по обе стороны автобана из Вены в Братиславу

Ветрогенераторы стоят в большом количестве по обе стороны автобана из Вены в Братиславу

Новосибирец Вадим Махоров снял медитативное видео с гипнотизирующими ветрогенераторами в Австрии.

— Эти ветряки запомнились тем, что их очень много: когда едешь из Вены в Братиславу, они — по обе стороны автобана. Прям до горизонта везде. Они очень высокие: я думаю, метров 120 до самого винта, а если с ним считать, то метров 150. Это мои расчёты. Выглядят они эпично, добавляют пейзажу интерес. Их ставят туда, где сильный ветер. Интересно, что они никакого звука не издают. Какое-то медитативное сооружение: на него смотришь и гипнотизируешься немножко, — рассказал журналисту НГС Вадим Махоров.

Видео: Вадим Махоров

Вадим Махоров добавил, что проезжал там не первый раз и давно хотел заснять эти ветрогенераторы.

Это видео медитативное для вас?

    В августе новосибирский фотограф Вадим Махоров снял цветущие лотосы возле Артёмовской ТЭЦ.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    14 ноя 2019 в 15:23

    Вот это да, вот это я понимаю новость! Ещё напишите про отдых в турецком всёвключено например. Или про пирамиды в Египте. Чувак из Болотного первый раз в Европу попал?

    14 ноя 2019 в 15:20

    Скоро НГС начнёт публиковать хоумвидео...

    Житель центра
    14 ноя 2019 в 15:39

    Какие ещё ветряки новосибирскому автоведроводителю?? Автоведроводитель медитирует над своим ржавым, поганым ВЕДРОМ, пока стоит в пробках каждый день. Вот и вся медитация. Так и проходит жизнь типичного новосибирского автоведроволителя. Рядом со своим поганым, ржавым ВЕДРОМ.