«Выглядят они эпично»: новосибирец снял медитативное видео с гипнотизирующими ветряками в Австрии

Новосибирец Вадим Махоров снял медитативное видео с гипнотизирующими ветрогенераторами в Австрии.

— Эти ветряки запомнились тем, что их очень много: когда едешь из Вены в Братиславу, они — по обе стороны автобана. Прям до горизонта везде. Они очень высокие: я думаю, метров 120 до самого винта, а если с ним считать, то метров 150. Это мои расчёты. Выглядят они эпично, добавляют пейзажу интерес. Их ставят туда, где сильный ветер. Интересно, что они никакого звука не издают. Какое-то медитативное сооружение: на него смотришь и гипнотизируешься немножко, — рассказал журналисту НГС Вадим Махоров.