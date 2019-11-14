Ищем самого толстого котика Новосибирска, которого тоже не захотелось бы сдавать в багаж (присылайте фото)

Михаил Галин подменил кота на контроле, чтобы толстенький Виктор мог лететь в самолёте вместе с ним, а не в багаже Фото: Михаил Галин / Facebook

Новосибирцы встали на сторону хозяина толстого кота Виктора, который отказался сдавать питомца в багаж и обманом провёз его на борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот». Новосибирские пользователи соцсетей активно репостят плакаты в поддержку животного и его хозяина, а также начали выкладывать фото своих домашних котов с поддерживающими подписями.

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А пока напомним историю, которая обернулась скандалом. В конце октября Михаил Галин летел со своим котом Виктором из Москвы во Владивосток, но сотрудница аэропорта кота не пропустила. Как написал хозяин животного, потому что тот «отъелся до непозволительных для перевозки в салоне десяти килограммов». По правилам Виктор должен был лететь в багажном отсеке, но Галин испугался, что тот просто не переживёт такой полёт, поэтому решил пойти на хитрость. Он нашёл в соцсетях похожую кошку, но более худую, и подменил на контроле Виктора. После взвешивания он вернул кошку хозяину, а со своим животным благополучно улетел из Владивостока. После того как Галин рассказал свою историю в соцсетях, «Аэрофлот» отреагировал на ситуацию — списал все накопленные мили, около 400 тысяч, за нарушение. Хозяин кота написал, что согласен с тем, что нарушил правила, но по-другому поступить не мог, а претензий к авиакомпании за наказание не имеет. Он добавил, что возвращался из другой страны домой, так как у него закончился рабочий контракт, и, естественно, не мог бросить своего кота.

На защиту Виктора встали люди по всей стране, запустив флешмоб. Они выкладывают плакаты и фотографии своих животных под хештегами #ямыкотвиктор и #бронебагаж. Не остались в стороне и новосибирцы. Вот несколько постов от них.

А внизу несколько котов из других частей нашей страны.