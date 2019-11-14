Бывший директор НИИТО захотел на свободу: он подал документы на УДО

Бывший директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна Михаил Садовой подал документы на УДО, сообщает «Коммерсантъ». Ходатайство 62-летнего Садового рассматривает Дзержинский районный суд. Основанием для УДО стало то, что бывший глава НИИТО отбыл уже больше половины назначенного ему срока с учетом времени, проведенного под следствием.
По сообщению «Ъ», слушания проходят в закрытом для журналистов режиме, так как «в ряде документов, которые предстоит исследовать в судебном процессе, содержатся сведения о личной жизни Михаила Садового и его заболеваниях».
Михаила Садового обвинили в растрате государственных миллионов. Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, в декабре 2014 года — январе 2015 года глава НИИТО издал приказ о премировании 10 подчинённых суммами от 640 тысяч до 4,1 миллиона рублей. 17 июня судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых вынесла приговор бывшему главе НИИТО Михаилу Садовому — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. В августе Новосибирский областной суд смягчил наказание Садовому.
В октябре назначили нового директора НИИТО — им стал врач из Нижнего Новгорода.