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Бывший директор НИИТО захотел на свободу: он подал документы на УДО

Михаил Садовой отбыл уже половину срока

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62-летний Михаил Садовой отбыл уже половину срока

62-летний Михаил Садовой отбыл уже половину срока

Бывший директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна Михаил Садовой подал документы на УДО, сообщает «Коммерсантъ». Ходатайство 62-летнего Садового рассматривает Дзержинский районный суд. Основанием для УДО стало то, что бывший глава НИИТО отбыл уже больше половины назначенного ему срока с учетом времени, проведенного под следствием.

По сообщению «Ъ», слушания проходят в закрытом для журналистов режиме, так как «в ряде документов, которые предстоит исследовать в судебном процессе, содержатся сведения о личной жизни Михаила Садового и его заболеваниях».

Михаила Садового обвинили в растрате государственных миллионов. Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, в декабре 2014 года — январе 2015 года глава НИИТО издал приказ о премировании 10 подчинённых суммами от 640 тысяч до 4,1 миллиона рублей. 17 июня судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых вынесла приговор бывшему главе НИИТО Михаилу Садовому — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. В августе Новосибирский областной суд смягчил наказание Садовому.

В октябре назначили нового директора НИИТО — им стал врач из Нижнего Новгорода.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Кузмич
14 ноя 2019 в 11:27

Интересно, господа сидят в отдельных условиях или на общаке со всеми зеками?

14 ноя 2019 в 11:34

Этот беспредел никогда не закончится. Вор должен сидеть в тюрьме от звонка до звонка.

14 ноя 2019 в 11:38

Господи, он ещё и сесть-то не успел. Сколько ему дали? 15 суток?