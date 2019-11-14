Бывший директор НИИТО захотел на свободу: он подал документы на УДО

Бывший директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна Михаил Садовой подал документы на УДО, сообщает «Коммерсантъ». Ходатайство 62-летнего Садового рассматривает Дзержинский районный суд. Основанием для УДО стало то, что бывший глава НИИТО отбыл уже больше половины назначенного ему срока с учетом времени, проведенного под следствием.

По сообщению «Ъ», слушания проходят в закрытом для журналистов режиме, так как «в ряде документов, которые предстоит исследовать в судебном процессе, содержатся сведения о личной жизни Михаила Садового и его заболеваниях».