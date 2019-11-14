Пассажирка маршрутки до Новосибирска сняла на видео водителя, который листал соцсети за рулём

В Новосибирске пассажирка маршрутки
— Вчера в три часа дня села на конечной остановке в Бердске и сразу заметила, что за рулём молодой парень. Он на пассажиров даже не смотрел, так был увлечен телефоном. Но мы ждали, пока транспорт наполнится, и меня не смутило это. Проехав Бугринский мост, я пересела к двери и увидела то, что я сняла после и на видео. Мало мне было новостей про ДТП после снегопада, так водитель подвергает жизни пассажиров опасности, листая соцсети, — рассказала корреспонденту НГС пассажирка.
Она написала электронное обращение в МВД (скриншоты обращения и его статуса имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
Автор: читательница НГС
— Сейчас у него статус «Ваше обращение поступило в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области». Возможно, я несправедливо жестока, но я часто езжу к родителям этим маршрутом и не хочу в один прекрасный день попасть в ДТП, — добавила девушка.
В компании «СВ-Автолайн», которая обслуживает маршрут
— Будем разбираться. У нас собирается комиссия в случаях жалоб. Мы рассматриваем, приглашаем водителя. Если у него повторное, неоднократно было нарушение, то наказание вплоть до увольнения, — рассказали корреспонденту НГС в компании-перевозчике.
В конце октября жительница Новосибирска пожаловалась на водителя маршрутки