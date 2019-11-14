Пассажирка маршрутки до Новосибирска сняла на видео водителя, который листал соцсети за рулём

Пассажирка сняла на видео, как водитель во время движения листал ленту соцсетей Фото: читательница НГС

В Новосибирске пассажирка маршрутки № 331 пожаловались в полицию на водителя, который во время движения постоянно отвлекался на телефон. — Вчера в три часа дня села на конечной остановке в Бердске и сразу заметила, что за рулём молодой парень. Он на пассажиров даже не смотрел, так был увлечен телефоном. Но мы ждали, пока транспорт наполнится, и меня не смутило это. Проехав Бугринский мост, я пересела к двери и увидела то, что я сняла после и на видео. Мало мне было новостей про ДТП после снегопада, так водитель подвергает жизни пассажиров опасности, листая соцсети, — рассказала корреспонденту НГС пассажирка.

Она написала электронное обращение в МВД (скриншоты обращения и его статуса имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

Автор: читательница НГС