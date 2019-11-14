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Дороги и транспорт

Пассажирка маршрутки до Новосибирска сняла на видео водителя, который листал соцсети за рулём

Компания-перевозчик пообещала собрать комиссию и разобраться в ситуации

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Пассажирка сняла на видео, как водитель во время движения листал ленту соцсетей

Пассажирка сняла на видео, как водитель во время движения листал ленту соцсетей

В Новосибирске пассажирка маршрутки № 331 пожаловались в полицию на водителя, который во время движения постоянно отвлекался на телефон.

— Вчера в три часа дня села на конечной остановке в Бердске и сразу заметила, что за рулём молодой парень. Он на пассажиров даже не смотрел, так был увлечен телефоном. Но мы ждали, пока транспорт наполнится, и меня не смутило это. Проехав Бугринский мост, я пересела к двери и увидела то, что я сняла после и на видео. Мало мне было новостей про ДТП после снегопада, так водитель подвергает жизни пассажиров опасности, листая соцсети, — рассказала корреспонденту НГС пассажирка.

Она написала электронное обращение в МВД (скриншоты обращения и его статуса имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

Автор: читательница НГС

— Сейчас у него статус «Ваше обращение поступило в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области». Возможно, я несправедливо жестока, но я часто езжу к родителям этим маршрутом и не хочу в один прекрасный день попасть в ДТП, — добавила девушка.

В компании «СВ-Автолайн», которая обслуживает маршрут № 331 корреспонденту НГС сказали, что будут разбираться в ситуации

— Будем разбираться. У нас собирается комиссия в случаях жалоб. Мы рассматриваем, приглашаем водителя. Если у него повторное, неоднократно было нарушение, то наказание вплоть до увольнения, — рассказали корреспонденту НГС в компании-перевозчике.

В конце октября жительница Новосибирска пожаловалась на водителя маршрутки № 43 — он всю дорогу писал SMS. Компания-перевозчик пообещала его наказать. 

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КОММЕНТАРИИ (49)

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14 ноя 2019 в 13:26

Водитель имеет право

Гость
14 ноя 2019 в 13:29

Навигатор с пробками смотреть разве запрещено???

Гость1
14 ноя 2019 в 13:42

Людям заняться нечем больше, как стучать друг на друга? Мерзкая тётка, тьфу на тебя! Противно читать подобное про стукачество.