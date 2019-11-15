«Сдаём наличкой завхозу»: новосибирские родители признались, за что платят деньги в детсадах

Многих родителей раздражают постоянные сборы на театральные представления и дополнительное питание — кислородные коктейли и мороженое Фото: Екатерина Калиневич / НГС, Стас Соколов / НГС

В Новосибирске бурно обсуждают историю со сбором денег в детсаду на биомороженое — малышей, родители которых отказывались покупать сомнительное лакомство, временно выводили в раздевалку. Заведующая объяснила, что в учреждении проводится оздоровительная акция, а подобное разделение детей никакой психологической травмы никому не наносит.

Пока мэрия Новосибирска готовит официальный ответ по этой ситуации, горожане наперебой рассказывают о том, за что им приходится дополнительно сдавать деньги в детском саду. Публикуем подборку самых интересных комментариев, которые родители оставили под новостями на НГС (спасибо, что комментируете и делитесь своим опытом — мы всё читаем!).

«Детсад муниципальный становится золотым»

— Мороженое за 390 рублей, каждую пятницу — театр за 150 рублей, кружки по 1000 рублей, питание 2500 рублей, вот и получается, что муниципальный детсад становится золотым. Мы тоже возмущалась на родительском собрании из-за этого мороженого. Детей реально выводят в раздевалку или им приходится смотреть, как другие малыши едят сладкое.

«3–4 спектакля в месяц — это трэш»

— У нас в саду по 3–4 театра в месяц бывало, каждый по 160 рублей. Хорошие спектакли редко показывали, чаще были постановки для совсем маленьких. В последний год ребенок уже сам отказывался ходить на представления, настолько ему всё надоело. 3–4 спектакля в месяц — это трэш, и все добровольно! Причем заведующая иногда не пускала родителей на праздники (8 Марта, например) под предлогом, что дети стали часто болеть, а этих регулярно привечали. Театры не нужно пускать так часто, во-первых, они не сильно качественные, а во-вторых, одного спектакля в месяц было бы достаточно.

Каждый год собирают деньги на новогодние игрушки



— У нас очень любят собирать деньги перед новым годом на Деда Мороза, ёлку, ёлочные игрушки, украшение для зала по 250 рублей! Каждый год! Причём в прошлом году родителям было сказано, что если в зале не будет стоять живая ель — Нового года у детей не будет. Все послушно скинулись. А что делать-то? В этом году, думаю, ситуация повторится. Причём организовать качественные видео или фотосъемку нельзя, так как в нашем детсаду уже много лет работает один и тот же, свой, фотограф. Мой ребёнок ест биомороженое исключительно из-за того, чтобы не оказаться в раздевалке, пока едят остальные. Причём мороженое в этом году едим уже два раза! Понимаю летом, но зимой-то зачем?

«Добровольно плачу, и мне нравится»

— У ребёнка в саду есть дополнительные занятия, за которые я добровольно плачу, и мне всё нравится. У нас и робототехника, и логопед. Ребёнок развивается (очень нравятся занятия, да и эффект от них есть — речь корректируется). После 19 часов мне не нужно везти ребёнка на автобусе три раза в неделю за такими же занятиями в платный центр (где услуги существенно дороже). Плюс мы бы тратили три часа на одну поездку вместе с занятием.



«Деньги сдаём наличкой»

— Проверьте наш детский сад. Постоянные поборы на всё. Деньги сдаём наличкой, даже не в бухгалтерию сада, а завхозу. Взамен получаем непонятную квитанцию. Ни разу не видел отчётности. И нас, таких сдающих, больше 400 человек! «Разделение детей просто недопустимо в детских садах»

— У нас в прошлом году была подобная история. На собрании заведующая объявила, что теперь детям будут давать мороженое — мол, плату за содержание и уход подняли, соответственно, и меню улучшилось. Ну, ок. Ввели, покормили. Через 3–4 месяца скидывают информацию — опять мороженое, только уже за счет родителей, и не 390 рублей, а 690 рублей. На вопросы: «А как же за счёт бюджета, плату ведь подняли?». Тишина. От всех комментариев и объяснений отказались. На вопросы, как это будет выглядеть — одних детей кормят, а других, чьи родители не сдали деньги, ущемляют, — тоже не получили никаких комментариев. Несколько родителей записались. 690 за мороженое — ну это уже ни в какие ворота. Насколько знаю, кушающих детей отводили в отдельный кабинет. Вся эта тема с делением и таким питанием просто недопустима в детских садах. Тем более бюджетных.

«За теми, кто оплатил, приходил человек» — В нашем детском саду также сдают по 300 рублей на кислородный коктейль. За теми, кто оплатил, приходит человек и отводит их в другое помещение. А как быть остальным, чьи родители не смогли оплатить, а ребенку хочется, и он знает, что остальных сейчас будут кормить чем-то вкусным? Это издевательство, как и в случае с мороженым. Раздражают театры — А меня бесконечные театры в нашем садике раздражают. Такое ощущение, что одни и те же труппы через каждую неделю приезжают. И цена билета всегда едина — 150 рублей. Я бы за 250 рублей с большим удовольствием в кукольный театр сходила или занятие в спортивной секции оплатила.

«Поборы — это коррупция» — В нашем саду около десятка платных кружков. Вопрос: на каком основании? Платных образовательных услуг детсад не имеет права оказывать, тогда откуда кружки? Театры, опять-таки, на каком основании? Не надо только начинать: мол, если нет денег, то незачем было рожать детей. Есть деньги. Но все эти поборы — разновидность коррупции, которую все очень хотят искоренить, но почему-то приветствуют.

