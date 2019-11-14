"Завод Чкалова объяснил, почему отказывается признать убийство сотрудника производственной травмой"

На заводе имени Чкалова объяснили, почему не признают убийство своего сотрудника производственной травмой. Инцидент произошёл ещё в конце октября. На остановке «Сад Дзержинского» один из рабочих завода застрелил замначальника цеха. Преступника быстро задержали, но расследование ещё проводится.
Жена погибшего рассказала корреспонденту НГС, что завод отказывается признавать произошедшее производственной травмой.
— Завод сейчас объясняет, что это бытовая травма, всё случилось за проходной, поэтому никаких претензий я предъявить не могу. Но я считаю, что это чисто производственная травма. Если завод это признает, то соцстрах будет мне выплачивать деньги на детей, — объяснила жена погибшего.
На вопрос корреспондента НГС почему завод отказывается признавать полученные смертельные ранения производственной травмой, редакция получила ответ от завода Чкалова:
— Работодатель при определении того является ли травма несчастным случаем на производстве (производственной травмой) обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства, в том числе нормами статьи 227 ТК РФ. Помощь жене [погибшего сотрудника] оказывается в порядке, предусмотренном законодательством и локальными нормативными актами работодателя, — говорится в официальном ответе.
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В конце июня в центре Новосибирска на остановке застрелили 41-летнего бизнесмена. Подозреваемого в его убийстве Центральный районный суд Новосибирска арестовал заочно, так как он успел сбежать из страны.