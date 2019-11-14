"Завод Чкалова объяснил, почему отказывается признать убийство сотрудника производственной травмой"

На заводе имени Чкалова объяснили, почему не признают убийство своего сотрудника производственной травмой. Инцидент произошёл ещё в конце октября. На остановке «Сад Дзержинского» один из рабочих завода застрелил замначальника цеха. Преступника быстро задержали, но расследование ещё проводится.



Жена погибшего рассказала корреспонденту НГС, что завод отказывается признавать произошедшее производственной травмой.



— Завод сейчас объясняет, что это бытовая травма, всё случилось за проходной, поэтому никаких претензий я предъявить не могу. Но я считаю, что это чисто производственная травма. Если завод это признает, то соцстрах будет мне выплачивать деньги на детей, — объяснила жена погибшего.

