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Дороги и транспорт

В Новосибирске назвали виновных в появлении огромной ямы возле Центрального рынка

Провал на пересечении двух улиц уже засыпали

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Опасная яма образовалась 12 ноября — её быстро начало заносить снегом

В Новосибирске засыпали огромную яму, которая два дня назад появилась на углу улицы Крылова и Мичурина недалеко от Центрального рынка.

— Провал на тротуаре образовался в результате разрушения люка смотрового колодца и его конструктивных элементов подземных инженерных коммуникаций сети кабельной линии. Балансодержателем данных сетей является ПАО «Ростелеком». При выявлении провала 12.11.2019 организацией МКУ «ДЭУ № 1» установлено его ограждение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В пресс-службе «Ростелекома» корреспонденту НГС назвали причину, по которой появилась яма:

— Данный провал был обнаружен 12 ноября 2019 года, был оперативно засыпан и передан в работу подрядчику для замены перекрытия. Отметим, что провал образовался из-за наезда на колодец грузового транспорта третьих лиц.

В «Ростелекоме» рассказали, что провал образовался из-за наезда на колодец грузовиков

В «Ростелекоме» рассказали, что провал образовался из-за наезда на колодец грузовиков

В начале ноября в Кировском районе женщина упала в яму с горячей водой и получила ожог более 40% тела. На следующий день после инцидента в мэрии Новосибирска рассказали, что эти теплосети принадлежали частным лицам

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КОММЕНТАРИИ (17)

Начальник охранников
14 ноя 2019 в 20:09

Надо с водителя грузовика взыскать компенсацию. Сам регулярно штрафую своих подчиненных в частном охранном предприятии.

Дуся в ботах
14 ноя 2019 в 20:08

Шипы виноваты. Уже многие переобули свои шины.

с богаткова
14 ноя 2019 в 20:08

Надо запретить камазы пусть в город. Они портят асфальт.