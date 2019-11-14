В Новосибирске назвали виновных в появлении огромной ямы возле Центрального рынка

В Новосибирске засыпали огромную яму, которая два дня назад появилась на углу улицы Крылова и Мичурина недалеко от Центрального рынка.

— Провал на тротуаре образовался в результате разрушения люка смотрового колодца и его конструктивных элементов подземных инженерных коммуникаций сети кабельной линии. Балансодержателем данных сетей является ПАО «Ростелеком». При выявлении провала 12.11.2019 организацией МКУ «ДЭУ № 1 » установлено его ограждение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.