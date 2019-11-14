В Новосибирске назвали виновных в появлении огромной ямы возле Центрального рынка

В Новосибирске засыпали огромную яму, которая два дня назад появилась на углу улицы Крылова и Мичурина недалеко от Центрального рынка.
— Провал на тротуаре образовался в результате разрушения люка смотрового колодца и его конструктивных элементов подземных инженерных коммуникаций сети кабельной линии. Балансодержателем данных сетей является ПАО «Ростелеком». При выявлении провала 12.11.2019 организацией МКУ «ДЭУ
В пресс-службе «Ростелекома» корреспонденту НГС назвали причину, по которой появилась яма:
— Данный провал был обнаружен 12 ноября 2019 года, был оперативно засыпан и передан в работу подрядчику для замены перекрытия. Отметим, что провал образовался из-за наезда на колодец грузового транспорта третьих лиц.
В начале ноября в Кировском районе женщина упала в яму с горячей водой и получила ожог более 40% тела. На следующий день после инцидента в мэрии Новосибирска рассказали, что эти теплосети принадлежали частным лицам.