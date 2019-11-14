Водитель седана вылетел с дороги и разбил четыре машины на парковке

По словам очевидцев, водитель мог потерять управление из-за неудачного дрифта на дороге

Сегодня, 14 ноября, около полуночи в Заельцовском районе Новосибирска водитель седана Toyota Chaser вылетел с дороги и врезался в машины, которые были припаркованы напротив дома по улице Дуси Ковальчук, 77А.

— Столкновение пяти легковых автомобилей. Люди не пострадали, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

По словам очевидцев, водитель мог потерять управление из-за неудачного дрифта на дороге, говорится в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

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