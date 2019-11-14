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Происшествия

Водитель седана вылетел с дороги и разбил четыре машины на парковке

По словам очевидцев, водитель мог потерять управление из-за неудачного дрифта на дороге

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По словам очевидцев, водитель мог потерять управление из-за неудачного дрифта на дороге

По словам очевидцев, водитель мог потерять управление из-за неудачного дрифта на дороге

Сегодня, 14 ноября, около полуночи в Заельцовском районе Новосибирска водитель седана Toyota Chaser вылетел с дороги и врезался в машины, которые были припаркованы напротив дома по улице Дуси Ковальчук, 77А.

— Столкновение пяти легковых автомобилей. Люди не пострадали, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

По словам очевидцев, водитель мог потерять управление из-за неудачного дрифта на дороге, говорится в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"». 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

Вчера около 19 часов на Богдана Хмельницкого водитель на Škoda Fabia сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Житель центра
14 ноя 2019 в 08:18
+14 −0

Вот у этих недодрифтеров на старых, ржавых, поганых, грязных, мерзких 20-летних ВЕДРОпрулях надо отнимать права без раздумий.

***
14 ноя 2019 в 08:43
+9 −0

Для таких любителей дрифтануть надо страховку возмещаемой делать. Сейчас страховая оплатит ремонт пострадавшим, позже истребует...

Фото пользователя
14 ноя 2019 в 08:26
+8 −0

15 суток на общественных работах охладят желание дрифтовать на голлолёде