14 ноября четверг
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 64.20
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 64.20
eur 70.67

Все новости

Все новости
Город

Не позволят моральные принципы: новосибирцы назвали сферы, в которых ни за что не будут работать

Многие при этом готовы поступиться своими принципами, если им предложат высокую зарплату

Поделиться

3 370
21 Обсудить
Больше половины новосибирцев несмотря ни на что откажутся от вакансии, если она противоречит их внутренним убеждениям

Больше половины новосибирцев несмотря ни на что откажутся от вакансии, если она противоречит их внутренним убеждениям

Специалисты портала «Зарплата.ру» спросили у новосибирцев, в каких сферах они не согласятся на предложение работы. Аналитики опросили 1060 горожан. Из них 83% утверждают, что откажутся от работы, если деятельность компании не соответствует их жизненным принципам. 

— Жители Новосибирска ни за что не согласятся работать с сетевом маркетинге, алкогольном бизнесе, политике и микрозаймах. Однако почти половина горожан, 44% опрошенных, готовы пересмотреть свои принципы ради высокой заработной платы. Но больше половины новосибирцев будут неприступны несмотря ни на что, — говорится в сообщении «Зарплаты.ру».

Среди неприемлемых вакансий новосибирцы также назвали предложения в табачной сфере и сфере азартных игр. Только 5% горожан не готовы принять предложение поработать в силовых структурах, коллекторских агентствах, продажах и религиозных организациях. Среди опрошенных 7% сказали, что готовы рассматривать любые вакансии, и у них нет каких-либо внутренних ограничений. 

В середине сентября новосибирцы признались, что не верят в отзывы о работодателях в интернете. При этом большинство опрошенных рассказали, что всегда стараются найти и прочитать отзывы о потенциальных работодателях прежде, чем идти на собеседование

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Зарплата.ру

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

14 ноя 2019 в 08:03
+9 −0

Никогда бы не стал работать троллем в ЧОПе на НГС.

Анонимно из Канады
14 ноя 2019 в 07:53
+7 −2

Отказался бы работать наемником и воевать против братского народа.

14 ноя 2019 в 07:52
+7 −0

))) Этих 5% так и ждут в силовые структуры. Ухохотали.