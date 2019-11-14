Не позволят моральные принципы: новосибирцы назвали сферы, в которых ни за что не будут работать

Больше половины новосибирцев несмотря ни на что откажутся от вакансии, если она противоречит их внутренним убеждениям

Специалисты портала «Зарплата.ру» спросили у новосибирцев, в каких сферах они не согласятся на предложение работы. Аналитики опросили 1060 горожан. Из них 83% утверждают, что откажутся от работы, если деятельность компании не соответствует их жизненным принципам.



— Жители Новосибирска ни за что не согласятся работать с сетевом маркетинге, алкогольном бизнесе, политике и микрозаймах. Однако почти половина горожан, 44% опрошенных, готовы пересмотреть свои принципы ради высокой заработной платы. Но больше половины новосибирцев будут неприступны несмотря ни на что, — говорится в сообщении «Зарплаты.ру».