Не позволят моральные принципы: новосибирцы назвали сферы, в которых ни за что не будут работать

Специалисты портала «Зарплата.ру» спросили у новосибирцев, в каких сферах они не согласятся на предложение работы. Аналитики опросили 1060 горожан. Из них 83% утверждают, что откажутся от работы, если деятельность компании не соответствует их жизненным принципам.
— Жители Новосибирска ни за что не согласятся работать с сетевом маркетинге, алкогольном бизнесе, политике и микрозаймах. Однако почти половина горожан, 44% опрошенных, готовы пересмотреть свои принципы ради высокой заработной платы. Но больше половины новосибирцев будут неприступны несмотря ни на что, — говорится в сообщении «Зарплаты.ру».
Среди неприемлемых вакансий новосибирцы также назвали предложения в табачной сфере и сфере азартных игр. Только 5% горожан не готовы принять предложение поработать в силовых структурах, коллекторских агентствах, продажах и религиозных организациях. Среди опрошенных 7% сказали, что готовы рассматривать любые вакансии, и у них нет каких-либо внутренних ограничений.
В середине сентября новосибирцы признались, что не верят в отзывы о работодателях в интернете. При этом большинство опрошенных рассказали, что всегда стараются найти и прочитать отзывы о потенциальных работодателях прежде, чем идти на собеседование