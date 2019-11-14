62-летняя стримерша из Искитима попала в документальный фильм о российских геймерах

62-летняя видеоблогер Анна Сандалова из Искитима стала главной героиней многосерийного документального фильма о российских киберспортсменах «Рокетджамп».

Премьера фильма состоялась в среду, 13 ноября, видеоролик уже собрал больше 200 тысяч просмотров.

В 21-минутном фильме рассказывается, как пенсионерка пришла к киберспорту, чем занимается в свободное от игр и стримов время, а также о падающих просмотрах.

В киберспорт Анну Сандалову привели внуки:

— Я думал чем занять себя, чтобы не сильно напрягаться и заработать денег. И в один день, в очередной раз еду в техникум, в 5 утра, в электричке, ещё дождь шел. И тут [подумал]: «Бах! Бабушка играет». Я ей говорю: «Надо настраивать стрим, давай попробуем». В итоге, в этот же первый стрим приходит чувак и скидывает ей 40 тысяч доната. Это её очень сильно замотивировало. Изначально, когда человек включает первый стрим, к нему 2 человека зайдут, посмотрят как он играет. У нее сразу активность пошла человек 30, потом второй стрим – 200 человек. Очень быстро популярность набралась, — рассказывает старший внук Снадаловой Виктор Целыковский.