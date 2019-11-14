«Накинулись, рукой обхватили шею и били»: мать школьника рассказала о групповом избиении сына

— Во время игры произошел конфликт. Роминого друга пнули по ноге, он упал. Рома подошел к тому, кто пнул, толкнул в плечи, сказал: «Зачем ты так делаешь?». Они немного потолкались один на один, — после этого, рассказывает женщина, дети разошлись по домам.

По словам Олеси конфликт произошел, когда дети играли в футбол. Ребятам не понравилось, как играет друг Ромы:

Рома забыл на коробке бутылку воды и вернулся — там он и встретил этих же четверых мальчиков, которые его избили. Олесе удалось посмотреть записи камер видеонаблюдения, расположенных на месте драки:

— На него накинулись, рукой обхватили шею и били по челюсти сначала, по голове, потом завалились. Били сильно по виску, по затылку, удары причем очень жестокие, целенаправленные. Когда он упал, на него сверху в прыжке упал мальчик, согнул руку в локте и локтем на живот. А третий пинал. Четвертый просто рядом стоял. Мы сначала думали что они ровесники, а оказалось, что пятый класс <...> Мальчик пришел домой, у него был легкий обморок, упал в коридоре, по стенке съехал, — вспоминает Олеся.

Сейчас Рома в больнице, там он пробудет минимум до пятницы — у него сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Родители написали заявление в полицию, во вторник полицейские допрашивали Рому, а в среду одного из нападавших. Остальных ребят допросят в четверг.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в Дзержинском районе. Дети играли в футбол на хоккейной площадке, расположенной по адресу проспект Дзержинского, 10/1. Сейчас обстоятельства драки изучает Следственный комитет.

