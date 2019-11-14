14 ноября четверг
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 0/10
usd 64.20
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС -12°С
Пробки 0/10
usd 64.20
eur 70.67

Все новости

Все новости
Происшествия
Подробности

«Накинулись, рукой обхватили шею и били»: мать школьника рассказала о групповом избиении сына

На ребенка напали 4 мальчика, по словам матери, они были старше

Поделиться

113
4 Обсудить
Сейчас школьник в больнице

Сейчас школьник в больнице

Олеся Катречко, мама 9-летнего Романа, которого избили на хоккейной коробке в субботу, 9 ноября, рассказала подробности случившегося. 

По словам Олеси конфликт произошел, когда дети играли в футбол. Ребятам не понравилось, как играет друг Ромы: 

— Во время игры произошел конфликт. Роминого друга пнули по ноге, он упал. Рома подошел к тому, кто пнул, толкнул в плечи, сказал: «Зачем ты так делаешь?». Они немного потолкались один на один, — после этого, рассказывает женщина, дети разошлись по домам. 

Рома забыл на коробке бутылку воды и вернулся — там он и встретил этих же четверых мальчиков, которые его избили. Олесе удалось посмотреть записи камер видеонаблюдения, расположенных на месте драки:

— На него накинулись, рукой обхватили шею и били по челюсти сначала, по голове, потом завалились. Били сильно по виску, по затылку, удары причем очень жестокие, целенаправленные. Когда он упал, на него сверху в прыжке упал мальчик, согнул руку в локте и локтем на живот. А третий пинал. Четвертый просто рядом стоял. Мы сначала думали что они ровесники, а оказалось, что пятый класс <...> Мальчик пришел домой, у него был легкий обморок, упал в коридоре, по стенке съехал, — вспоминает Олеся. 

Сейчас Рома в больнице, там он пробудет минимум до пятницы — у него сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Родители написали заявление в полицию, во вторник полицейские допрашивали Рому, а в среду одного из нападавших. Остальных ребят допросят в четверг. 

Напомним, инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в Дзержинском районе. Дети играли в футбол на хоккейной площадке, расположенной по адресу проспект Дзержинского, 10/1. Сейчас обстоятельства драки изучает Следственный комитет. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дракаск

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Худой
14 ноя 2019 в 01:04
+0 −1

Сказывается женское воспитание. )
Потому и виктимное поведение.

РСП-шечка?
14 ноя 2019 в 01:03
+0 −1

Почему постоянно мать выступает везде? Где отец ребенка?

Фото пользователя
14 ноя 2019 в 01:01
+1 −0

Вместо того, чтобы жаловаться и по СМИ бегать, лучше бы учила сына за себя постоять. Например, отдала бы на рукопашный бой. Сам...