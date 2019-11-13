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Дороги и транспорт

«Машина выработала свой ресурс»: производитель загоревшегося автобуса рассказал о причинах пожара

Автобус выпустили в 2006 году

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Загоревшемуся автобусу было 13 лет

Загоревшемуся автобусу было 13 лет

В пресс-службе Ликинского автобусного завода прокомментировали пожар в автобусе, который произошел прошлой ночью.

По словам PR-менеджера завода Наталии Степановой, пожар случился из-за того, что автобус старый:

— Данный автобус был выпущен в 2006 году. За прошедшие 13 лет машина сменила владельцев несколько раз. Даже при условии, что каждый перевозчик своевременно занимался техническим обслуживанием автобуса, машина в принципе уже выработала свой ресурс. Как показывает практика, риски сбоев и отказа систем у пассажирской техники старше 10 лет очень высоки, независимо от марки и страны производителя. Об этом свидетельствует опыт европейских стран, где средний возраст автобусного парка составляет 6–7 лет и использование старой техники не допускается. Тогда как в России около 60% парка автобусов — старше 10 лет, — рассказала Степанова.

В пресс-службе подчеркнули, что регулярное прохождение техосмотра не является гарантией безотказной работы всех систем и агрегатов:

— Техосмотр не выявляет риски, связанные с накопленным усталостным износом материалов и компонентов. Необходимость решения этой проблемы назрела давно. Запрет на эксплуатацию старых автобусов был законодательно введен в России еще в 2013 году, но он до сих пор не вступил в силу. При этом ограничение вводилось не в отношении всего автобусного парка в стране, а только в отношении наиболее значимого сегмента — транспорта для перевозок детей, — сообщили на заводе. 

Сегодня днем новосибирские спасатели назвали предварительную причину возгорания автобуса — это неисправность узлов транспортного средства.

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КОММЕНТАРИИ (9)

с богаткова
13 ноя 2019 в 23:43
+0 −2

Автохлам. Впрочем, сейчас почти никто не ездит на автобусах, у всех авто.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 23:43
+0 −2

У меня машина 1936 года (Бугатти Тайп Атлантик) и то еще не выработала свой ресурс.

Гость
13 ноя 2019 в 23:47
+1 −0

Да хуле, техника старая как говно мамонта.