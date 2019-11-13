«Машина выработала свой ресурс»: производитель загоревшегося автобуса рассказал о причинах пожара

В пресс-службе Ликинского автобусного завода прокомментировали пожар в автобусе, который произошел прошлой ночью.

По словам PR-менеджера завода Наталии Степановой, пожар случился из-за того, что автобус старый:

— Данный автобус был выпущен в 2006 году. За прошедшие 13 лет машина сменила владельцев несколько раз. Даже при условии, что каждый перевозчик своевременно занимался техническим обслуживанием автобуса, машина в принципе уже выработала свой ресурс. Как показывает практика, риски сбоев и отказа систем у пассажирской техники старше 10 лет очень высоки, независимо от марки и страны производителя. Об этом свидетельствует опыт европейских стран, где средний возраст автобусного парка составляет 6–7 лет и использование старой техники не допускается. Тогда как в России около 60% парка автобусов — старше 10 лет, — рассказала Степанова.