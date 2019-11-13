Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле «Шкода Фабия» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала девочка 2007 года рождения, была доставлена в больницу с ушибами, — сообщили в ГИБДД.

Вечером 13 ноября, около 19 часов на Богдана Хмельницкого водитель на Skoda Fabia сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Неделю назад похожая авария случилась на улице 1905 года — там водитель на Honda Civic сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В ГИБДД напоминают о том, что детям на одежду стоит прикреплять светоотражающие элементы.