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Происшествия

Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе

Сейчас девочка в больнице

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Девочку сбили в 19 часов

Девочку сбили в 19 часов

Вечером 13 ноября, около 19 часов на Богдана Хмельницкого водитель на Skoda Fabia сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле «Шкода Фабия» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала девочка 2007 года рождения, была доставлена в больницу с ушибами, — сообщили в ГИБДД. 

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Неделю назад похожая авария случилась на улице 1905 года — там водитель на Honda Civic сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В ГИБДД напоминают о том, что детям на одежду стоит прикреплять светоотражающие элементы.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 ноя 2019 в 22:49

Сейчас такие технологии остеосинтеза, что будет бегать через месяц.

Ржу
13 ноя 2019 в 22:48

У детей быстро переломы заживают.

Ржу.
13 ноя 2019 в 22:48

Какие травмы хоть уточните!