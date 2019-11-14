В Новосибирске покажут французские фильмы с виртуальной реальностью

В новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» 16 и 17 ноября пройдёт фестиваль, в котором покажут восемь короткометражных фильмов с применением технологии виртуальной реальности — «CULTURE VR: FR. Фестиваль французских фильмов виртуальной реальности».
Это передвижной фестиваль, который пройдёт в пяти российских городах. В его программе есть синтез различных искусств: кино, анимации и новых цифровых технологий.
— Этот фестиваль действительно уникальная история для Новосибирска. С VR-технологиями наш город хоть и знаком, но применяет он их всё же довольно бессистемно и не столь масштабно. Как правило, дело обходится играми и низкокачественными фильмами. В нашем случае речь идёт о заранее сформированной программе фильмов французского производства, каждый из которых не единожды становился участником крупных международных фестивалей, — рассказал корреспонденту НГС арт-менеджер «Победы» Илья Ткачёв.
Он добавил, что каждый фильм обладает всеми качествами полноценного художественного фильма: профессиональные актёры или качественная анимация, режиссура, музыка и сюжет, отличается только хронометраж.
В программе представлены работы сразу трёх жанров — документальное, анимационное и игровое кино.
— Программа даёт возможность окунуться в увлекательную историю кино, оказаться частью полотен двух великих художников, почувствовать себя героем фильма или вдохновиться видами Крайнего Севера, услышать прогнозы о диджитал-революции или почувствовать себя ребёнком, обнаружившим кого-то под своей кроватью, — считает Ткачёв.
В июне в новосибирский кинотеатр «Победа» привезли запрещённый фильм о величайшем кутюрье, который нельзя было показывать на широких экранах в течение семи лет.