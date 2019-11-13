«Наметился путь решения»: мэрия и Сергей Афанасьев обсудили судьбу драмтеатра

Сегодня вечером, 13 ноября, на открытии фестиваля «Новое кино Австрии» в «Победе» заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова заявила, что Новосибирский городской драматический театр «будет жить и работать».

Как позже пояснила корреспонденту НГС Терешкова, окончательного решения о судьбе театра пока нет:

— Мэрия делает все возможное, чтобы театр сохранился. Мы сегодня имели беседу с Сергеем [Афанасьевым], у нас наметился путь решения вопроса. Я надеюсь, что все будет хорошо. Окончательно мы примем решение в понедельник, — рассказала вице-мэр.