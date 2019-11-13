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Культура
Увольнение Афанасьева

«Наметился путь решения»: мэрия и Сергей Афанасьев обсудили судьбу драмтеатра

По словам Терешковой, мэрия делает всё возможное, чтобы театр сохранился

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Основная причина ухода Сергея Афанасьева — отсутствие у городского театра собственного помещения

Основная причина ухода Сергея Афанасьева — отсутствие у городского театра собственного помещения

Сегодня вечером, 13 ноября, на открытии фестиваля «Новое кино Австрии» в «Победе» заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова заявила, что Новосибирский городской драматический театр «будет жить и работать».

Как позже пояснила корреспонденту НГС Терешкова, окончательного решения о судьбе театра пока нет:

— Мэрия делает все возможное, чтобы театр сохранился. Мы сегодня имели беседу с Сергеем [Афанасьевым], у нас наметился путь решения вопроса. Я надеюсь, что все будет хорошо. Окончательно мы примем решение в понедельник, — рассказала вице-мэр. 

Напомним, в понедельник стало известно, что художественный руководитель НГДТ Сергей Афанасьев планирует покинуть свой пост. 12 ноября он подтвердил своё решение и подробно его объяснил. Сегодня в приёмную губернатора передали письма 9 руководителей столичных театров, в том числе и Евгения Миронова — они просили не допустить закрытия драмтеатра.

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КОММЕНТАРИИ (19)

Ржу.
13 ноя 2019 в 20:36

Ходил в этот театр.Нравились актеры и спектакли.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 20:36

Поддерживаю.

Гость
13 ноя 2019 в 20:38

Наметились тенденции замедления темпов прироста...

Все это завтраки чтобы затушить проблему
А решать или не решать думать будем потом.
Вся суть здесь