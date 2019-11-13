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Происшествия

Следователи Новосибирска начали проверку после группового избиения школьника

Сейчас следователи вместе с полицией ищут всех участников конфликта и очевидцев

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Ребенка избили 9 ноября

Ребенка избили 9 ноября

Следственный комитет начал проверку из-за группового избиения 9-летнего мальчика на хоккейной коробке.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета сегодня вечером, 13 ноября:

— По инициативе руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области материалы проверки по факту причинения телесных повреждений 9-летнему ребенку в Дзержинском районе г. Новосибирска переданы из полиции в региональное следственное подразделение, — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи посмотрели все записи с камер видеонаблюдения, назначили судебно-медицинскую экспертизу по тяжести травм пострадавшего мальчика. Сейчас Следственный комитет вместе с полицией ищет очевидцев и всех участников конфликта.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, а Дзержинском районе. Дети играли в футбол на хоккейной коробке, расположенной по адресу улица проспект Дзержинского 10/1. В ходе игры между мальчиками возник конфликт.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Ржу.
13 ноя 2019 в 20:05
+1 −4

драки-это нормально для мальчиков.Все в детстве дрались.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 20:04
+0 −4

Если бы на спортивной площадке был стацпост ЧОПа, то сотрудник ЧОПа предотвратил бы конфликт.

Фото пользователя
13 ноя 2019 в 20:10
+2 −1

Завтра путинские дырявые модеы всё удалят, пидры.