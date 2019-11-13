Следователи Новосибирска начали проверку после группового избиения школьника

— По инициативе руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области материалы проверки по факту причинения телесных повреждений 9-летнему ребенку в Дзержинском районе г. Новосибирска переданы из полиции в региональное следственное подразделение, — говорится в сообщении СК.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета сегодня вечером, 13 ноября:

Сейчас следователи посмотрели все записи с камер видеонаблюдения, назначили судебно-медицинскую экспертизу по тяжести травм пострадавшего мальчика. Сейчас Следственный комитет вместе с полицией ищет очевидцев и всех участников конфликта.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, а Дзержинском районе. Дети играли в футбол на хоккейной коробке, расположенной по адресу улица проспект Дзержинского 10/1. В ходе игры между мальчиками возник конфликт.