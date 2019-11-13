Над фонтаном в Первомайском сквере начали ставить дуги для светодиодов

— Всего у нас в городе три существующих световых фонтана — в Первомайском сквере, возле ГПНТБ и в сквере на улице Орджоникидзе. Но в этом году зимой мы запустим ещё один, который недавно с помпой открыли в Центральном парке . На эту конструкцию сверху мы будем монтировать световой фонтан, — рассказал он корреспонденту НГС.

По словам начальника «Горфонтана» Валерия Науменко, монтаж продлится до 1 декабря, после чего фонтан запустят в работу.

Световые фонтаны у ГПНТБ и на Орджоникидзе включат 1 декабря, а четвёртый фонтан заработает позже. Это, как добавил Вячеслав Науменко, связано с тем, что только недавно были отыграны конкурсы по его устройству.



— Но мы постараемся порадовать жителей Новосибирска к 31 декабря, к Новому году, — пояснил он.



В октябре фонтан в Центральном парке начали готовить к зиме. Тогда директор Центрального парка Андрей Былин сообщил, что в этом году на него не планируют устанавливать светодиоды.

