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Над фонтаном в Первомайском сквере начали ставить дуги для светодиодов

Всего в этом году новосибирцам пообещали четыре световых фонтана вместо трёх

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Световые фонтаны в трёх скверах Новосибирска запустят 1 декабря

Световые фонтаны в трёх скверах Новосибирска запустят 1 декабря

Сегодня, 13 ноября, над фонтаном в Первомайском сквере начали монтировать дуги зимнего светового фонтана.

По словам начальника «Горфонтана» Валерия Науменко, монтаж продлится до 1 декабря, после чего фонтан запустят в работу.

— Всего у нас в городе три существующих световых фонтана — в Первомайском сквере, возле ГПНТБ и в сквере на улице Орджоникидзе. Но в этом году зимой мы запустим ещё один, который недавно с помпой открыли в Центральном парке. На эту конструкцию сверху мы будем монтировать световой фонтан, — рассказал он корреспонденту НГС.

Световые фонтаны у ГПНТБ и на Орджоникидзе включат 1 декабря, а четвёртый фонтан заработает позже. Это, как добавил Вячеслав Науменко, связано с тем, что только недавно были отыграны конкурсы по его устройству.

— Но мы постараемся порадовать жителей Новосибирска к 31 декабря, к Новому году, — пояснил он.

В октябре фонтан в Центральном парке начали готовить к зиме. Тогда директор Центрального парка Андрей Былин сообщил, что в этом году на него не планируют устанавливать светодиоды.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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13 ноя 2019 в 19:31

Возле ЧОПа тоже сделал светодиодные фонтаны.

Ржу.
13 ноя 2019 в 19:37

ну раз пошла такая пьянка расскажу.Однажды плавал в канализационом колодце доверху наполненном фекалиями.Надо было откачать воду,но насоса не было под рукой.

Ржу.елшоколадизтолчкачопа
13 ноя 2019 в 19:43

4 это мало даже для района,в целом в городе их должно быть намнога больше.Вернулся из Черногории где сдаю недвигу,так там все украшено.