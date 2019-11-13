Новосибирцы отправляют в Санкт-Петербург вагон трамвая, которому исполнилось 100 лет

На фото слева изображено, как вагон выглядит сейчас — его используют как сарай. На фото справа то, как вагон должен выглядеть

По его словам, для транспортировки вагона из Новосибирска уже нашли перевозчика. Осталось только решить вопрос с краном.

— Сейчас у нас уже вовсю сканируют чертежи на данный тип вагонов и подбирают недостающую ходовую часть (колёсные пары и кронштейны для них), — рассказал реставратор Максим Ляденко, который сотрудничает с Музеем городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.

Брошенный на территории новосибирского предприятия уникальный трамвайный вагон отправят в Санкт-Петербург — его будут восстанавливать реставраторы музея Горэлектротранспорта.

Примерно так может выглядеть ретро-поезд со старинным прицепным вагоном

В июне новосибирец Василий Зорин, который раньше работал в «Горэлектротранспорте», случайно обнаружил заброшенный трамвайный вагон на территории ОАО «Союз» недалеко от Лесного шоссе. Реставраторы из Санкт-Петербурга сообщили, что это прицепной вагон Путиловского завода, которые в Петербурге не сохранились.

Новосибирский краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев рассказал, что в Новосибирск трамваи завода «Красный Путиловец» привозили из Москвы и Санкт-Петербурга после окончания Великой Отечественной войны.

В планах питерских реставраторов восстановить вагон до ходового состояния. По словам Максима Ляденко, такой опыт у них есть, новосибирский вагон они хотят сцепить с другими и сделать исторический поезд, как на старых фотографиях.

Летом новосибирские археологи рассказали об итогах своих раскопок в этом году — определить эпоху и культуру обнаруженных захоронений смогли в том числе по орнаменту.