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Новосибирцы отправляют в Санкт-Петербург вагон трамвая, которому исполнилось 100 лет

Реставраторы уже нашли перевозчика

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На фото слева изображено, как вагон выглядит сейчас — его используют как сарай. На фото справа то, как вагон должен выглядеть

На фото слева изображено, как вагон выглядит сейчас — его используют как сарай. На фото справа то, как вагон должен выглядеть

Брошенный на территории новосибирского предприятия уникальный трамвайный вагон отправят в Санкт-Петербург — его будут восстанавливать реставраторы музея Горэлектротранспорта. 

— Сейчас у нас уже вовсю сканируют чертежи на данный тип вагонов и подбирают недостающую ходовую часть (колёсные пары и кронштейны для них), — рассказал реставратор Максим Ляденко, который сотрудничает с Музеем городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.

По его словам, для транспортировки вагона из Новосибирска уже нашли перевозчика. Осталось только решить вопрос с краном. 

Примерно так может выглядеть ретро-поезд со старинным прицепным вагоном

Примерно так может выглядеть ретро-поезд со старинным прицепным вагоном

В июне новосибирец Василий Зорин, который раньше работал в «Горэлектротранспорте», случайно обнаружил заброшенный трамвайный вагон на территории ОАО «Союз» недалеко от Лесного шоссе. Реставраторы из Санкт-Петербурга сообщили, что это прицепной вагон Путиловского завода, которые в Петербурге не сохранились. 

Новосибирский краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев рассказал, что в Новосибирск трамваи завода «Красный Путиловец» привозили из Москвы и Санкт-Петербурга после окончания Великой Отечественной войны. 

В планах питерских реставраторов восстановить вагон до ходового состояния. По словам Максима Ляденко, такой опыт у них есть, новосибирский вагон они хотят сцепить с другими и сделать исторический поезд, как на старых фотографиях. 

Летом новосибирские археологи рассказали об итогах своих раскопок в этом году — определить эпоху и культуру обнаруженных захоронений смогли в том числе по орнаменту.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Ржу
13 ноя 2019 в 21:48
+4 −0

Занялся изготовлением леденцов.Отливаю на морозе.Потом отличные желтые получаются.Их так приятно сосать.Эти леденцы.Лимонное...

Ржу
13 ноя 2019 в 21:44
+4 −0

Мама работает техничкой.Я за комментами троллей слежу.Ложусь спать,после того как тролли уснули.Встаю раньше них.

МамаРжуполомойкаунитазомойка
13 ноя 2019 в 21:40
+0 −4

В чем заключается реставрация?Можно пескоструем обработать + покрасить.Делов то.Малярша я.