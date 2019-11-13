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Четыре новосибирца съели еду из бара и попали в больницу с гепатитом А

Минздрав подтвердил, что они ели обеды из одного заведения

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Новосибирцы обвинили бар на Восходе в заражении гепатитом А

Новосибирцы обвинили бар на Восходе в заражении гепатитом А

Четверо новосибирцев попали в инфекционную больницу с подозрением на гепатит А после заказа еды в баре «Весёлый поросёнок» на улице Восход. 

На сервисе отзывов Flamp.com сегодня, 13 ноября, появились два сообщения с жалобами на заведение.

— Замечательное заведение. 4 человека лежит в инфекционке на Шамшиных с гепатитом А. И все четверо посещали это заведение в один отрезок времени. Классный бар, ребят, — написала Екатерина.

— Официальный представитель не хочет прокомментировать ситуацию со вспышкой гепатита А? Проверка была проведена? — оставила отзыв жительница Новосибирска под ником Kimi. Также сотрудники одной из компаний, офис которой расположен рядом с баром, рассказали корреспонденту НГС, что сегодня отдел АХО рекомендовал не обедать в «Весёлом поросёнке», так как трое сотрудников заболели.

В минздраве Новосибирской области подтвердили, что четверо новосибирцев госпитализированы с диагнозом гепатит А в инфекционную больницу — все они ели в одном заведении.

Представители бара подтвердили, что знают о ситуации, но не уверены, что посетители заразились именно у них.

— Люди питались заказанной едой в офис, периодически приходили к нам, не факт, что они у нас [заразились]. Сегодня мы не работаем, потому что у нас нет воды по техническим причинам, — ответили в «Весёлом поросёнке».

Если вы оказались в больнице после того, как поели в указанном заведении или каком-либо другом, сообщите в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

В апреле почти два десятка новосибирцев отравились шаурмой из популярной сети быстрого питания — суд приостановил работу всех точек на 80 дней.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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13 ноя 2019 в 18:46
+2 −5

Надо есть в проверенных местах, а не забегаловках. Например, сам ем только в Ля Мезон.

Гость
13 ноя 2019 в 18:47
+0 −6

От гепатита А существует прививка. Почему они не поставили?

Гость
13 ноя 2019 в 18:53
+2 −1

Пожрать в поросенке и не подхватить гепатит, это нужно умудриться.
Там же название само о себе говорит.