Четыре новосибирца съели еду из бара и попали в больницу с гепатитом А

Четверо новосибирцев попали в инфекционную больницу с подозрением на гепатит А после заказа еды в баре «Весёлый поросёнок» на улице Восход.
На сервисе отзывов Flamp.com сегодня, 13 ноября, появились два сообщения с жалобами на заведение.
— Замечательное заведение. 4 человека лежит в инфекционке на Шамшиных с гепатитом А. И все четверо посещали это заведение в один отрезок времени. Классный бар, ребят, — написала Екатерина.
— Официальный представитель не хочет прокомментировать ситуацию со вспышкой гепатита А? Проверка была проведена? — оставила отзыв жительница Новосибирска под ником Kimi. Также сотрудники одной из компаний, офис которой расположен рядом с баром, рассказали корреспонденту НГС, что сегодня отдел АХО рекомендовал не обедать в «Весёлом поросёнке», так как трое сотрудников заболели.
В минздраве Новосибирской области подтвердили, что четверо новосибирцев госпитализированы с диагнозом гепатит А в инфекционную больницу — все они ели в одном заведении.
Представители бара подтвердили, что знают о ситуации, но не уверены, что посетители заразились именно у них.
— Люди питались заказанной едой в офис, периодически приходили к нам, не факт, что они у нас [заразились]. Сегодня мы не работаем, потому что у нас нет воды по техническим причинам, — ответили в «Весёлом поросёнке».
Если вы оказались в больнице после того, как поели в указанном заведении или каком-либо другом, сообщите в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.
В апреле почти два десятка новосибирцев отравились шаурмой из популярной сети быстрого питания — суд приостановил работу всех точек на 80 дней.