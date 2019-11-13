Четыре новосибирца съели еду из бара и попали в больницу с гепатитом А

Новосибирцы обвинили бар на Восходе в заражении гепатитом А

Четверо новосибирцев попали в инфекционную больницу с подозрением на гепатит А после заказа еды в баре «Весёлый поросёнок» на улице Восход.

На сервисе отзывов Flamp.com сегодня, 13 ноября, появились два сообщения с жалобами на заведение.



— Замечательное заведение. 4 человека лежит в инфекционке на Шамшиных с гепатитом А. И все четверо посещали это заведение в один отрезок времени. Классный бар, ребят, — написала Екатерина.



— Официальный представитель не хочет прокомментировать ситуацию со вспышкой гепатита А? Проверка была проведена? — оставила отзыв жительница Новосибирска под ником Kimi. Также сотрудники одной из компаний, офис которой расположен рядом с баром, рассказали корреспонденту НГС, что сегодня отдел АХО рекомендовал не обедать в «Весёлом поросёнке», так как трое сотрудников заболели.